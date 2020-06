Angie Jibaja cumplió 40 años el pasado 29 de mayo. | Fuente: Instagram

Angie Jibaja cumplió 40 años el pasado 29 de mayo y su madre, Lizza Magie, no dudó en dedicarle un tierno mensaje a través de las redes sociales. La controvertida modelo ha estado envuelta en una serie de polémicas, sin embargo, esos problemas no fueron motivo para no celebrar su onomástico.

En una recopilación de fotografías cuando la “Chica de los tatuajes” era niña y como música de fondo de “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán, su mamá la saludó en Instagram: “Feliz cumpleaños, mi pequeña princesa. Eres mi regalo del cielo”, se lee en la descripción.

La modelo Angie Jibaja compartió en sus historias de esta red social y agradeció a su madre por el detalle: “Te amo mami”, escribió.

Cabe resaltar que hace unos días reapareció en redes sociales tras permanecer internada tras haber recibido un impacto de bala por parte de su pareja. La “Chica de los tatuajes” agradeció por los comentarios que se les ha estado enviando y a Dios por haberle dado una segunda oportunidad de vida.

Lizza Magie, madre de Angie Jibaja, le saludó por redes sociales en su cumpleaños. | Fuente: Instagram | Angie Jibaja

"Recién tengo mi celular y quiero agradecer una vez más a todos los que me han escrito preocupándose por mí", finalizó.

INTENTO DE FEMINICIDIO

De acuerdo con el parte policial, la modelo fue atacada por su pareja, Ricardo Márquez Michieli (75). El hombre fue una de las personas que llevó a Jibaja a la clínica, también disparó contra dos policías de la comisaría de Monterrico que llegaron al centro de salud para indagar lo ocurrido con la modelo.

Uno fue herido de bala en la pierna derecha y el otro recibió un impacto en su chaleco antibalas. Tras ello, el 35 Juzgado Penal de Lima dictó ocho meses de prisión preventiva en su contra.