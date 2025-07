Angie Jibaja y Romina Gachoy: entrevista, audios y acusaciones por sus hijos con Jean Paul Santa María

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Angie Jibaja y Romina Gachoy han sido protagonistas en los medios de espectáculos en los últimos días por sus declaraciones —y posiciones adversas— sobre sus hijos con Jean Paul Santa María. Ambas personalidades han mostrado su dificultad para tener un acuerdo armonioso avivando un irremediable conflicto que afecta la tranquilidad de sus seres queridos.

Fue Angie Jibaja, quien luego de anunciar su conversión como testigo de Jehová, decidió aparecer en la televisión chilena para exponer “su preocupación” por no ver a sus hijos desde marzo de 2021 algo que, de acuerdo con la exmodelo, la hizo entrar en depresión.

“Tengo adentro de mi corazón una angustia y preocupaciones. Es inevitable sentir esto porque no tengo comunicación con mis hijos. Antes estaba muerta en vida, pero cuando llegué a Chile estaba más recuperada porque había avanzado los temas legales para recuperar a mis hijos”, manifestó Jibaja al programa Primer plano, de Chile Visión.

En ese sentido, la exchica reality mencionó que solo pudo comunicarse con su hijo mayor por Instagram. “No los he visto, no hablo con ellos. No poder hablar con mis hijos es como morirte en vida, es levitar. Yo soy muy valiente porque a cualquiera más débil que le pase lo que me pasó a mí, pudo quitarse la vida”, sostuvo.

En un primer momento, Jibaja confesó que Romina Gachoy, pareja actual de Jean Paul Santa María, se comunicó con ella para coordinar el encuentro con ellos. “Hace poco se comunicó conmigo la que es esposa del papá de mis niños para felicitarme, para decirme que estaba feliz, que estaba bien, que creía que ya era el momento de que podía hablar con mis hijos”, explicó sin saber que las cosas se complicarían.

Romina Gachoy es la pareja de Jean Paul Santa María, padre de los hijos de Angie Jibaja. | Fuente: Instagram

Romina Gachoy expone polémicos audios de Angie Jibaja

Recientemente, Romina Gachoy expuso unos polémicos audios donde Angie Jibaja demostraría “inestabilidad” para poder interactuar con las personas. Fue en el programa Magaly TV: La Firme que la uruguaya compartió un primer audio de Maggie Liza, madre de Angie, mostrando la preocupación que tiene por su hija.

"La vez pasada, ella (Angie) estaba acá y de pronto agarró y me dijo que Jean Paul le estaba dando alcohol a su hijo. Y yo pensé que él le había dicho eso, pero no, era cosa que a ella se le ocurrió de pronto. Por momentos, yo no sé qué le pasa o se está volviendo loca”, se escucha en el audio.

Eso no es todo. Gachoy también compartió otro audio. Esta vez, la propia Angie Jibaja se dirige a su hijo mayor dándole un extraño consejo que lo perturbaría, según dijo Romina.

Angie Jibaja reapareció convertida en testigo de Jehová y anuncia emprendimiento de ropa. | Fuente: Facebook (Angie Jibaja)

Romina Gachoy sobre Angie Jibaja: “No ha cambiado nada”

Romina Gachoy mostró su molestia por los audios enviados por Angie Jibaja a su hijo mayor luego de la sorpresiva entrevista que dio la exactriz de La gran sangre al programa Primer plano de Chile Visión.

“Luego de la entrevista, hubo muchas cosas que mostraban inestabilidad en varios sentidos. Conversé con ella y estaba mal y otro día con la voz sin saber que pasó. Ahora último, teniendo comunicación con nuestro hijo más grande, le mandó una sarta de disparates que son irrepetibles y es ahí donde te das cuenta de que no está bien”, expresó la modelo uruguaya.

Para Romina Gachoy, Angie Jibaja “no puede mandar” esos audios a su hijo quien, de acuerdo con la anfitriona, “vive en tranquilidad” con ella y Santamaría.

“Se nota que (Angie) sigue en las mismas andanzas. Ella no ha cambiado para nada. Solo una persona que está sumergida en algo de ese estilo puede llegar a pensar y decir las cosas que ella dijo. Eso se llama paranoia y la paranoia, por lo general, les vienen a personas que consumen estupefacientes fuertes”, expresó.

En ese sentido, Gachoy deslizó las complicaciones para un posible reencuentro con Angie Jibaja quién, según la uruguaya, solo buscaría dinero. “Ella lo único que quiere es dinero y nosotros (con Jean Paul Santa María) también queremos pagarle y chau. Si yo hablara y dijera todas las cosas que los chicos han vivido con ella, juro que se la llevan presa”, acotó.

Romina Gachoy acusa a Angie Jibaja de pedir dinero a cambio de entregar a sus hijos.Fuente: Instagram (romina.gachoy)

Angie Jibaja respondió a Romina Gachoy: "Toqué tu puerta y me botaron"

Angie Jibaja le respondió a Romina Gachoy luego de conocerse los polémicos audios de la exmodelo peruana enviados a su hijo mayor con el cantante Jean Paul Santa María.

En un video difundido por el programa Todo se filtra, la exactriz de Mañana te cuento acusó a la modelo uruguaya de no dejarla ver a sus hijos a pesar de haber ido hasta su casa.

“¿Qué quieren de mí? Romina sabes lo bien que te he tratado. ¿Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes si es todo lo contrario? He ido a la casa de ustedes, he tocado su puerta y me han botado”, comenzó diciendo Jibaja.

Angie Jibaja no pudo contener las lágrimas al referirse a sus hijos y el tiempo sin verlos. “Son cuatro años que no me dejan verlos. Me alegré con tu llamada porque me dijiste que podía saludar a mi hijo por su cumpleaños”, sostuvo.

En otro momento, se escucha a Angie Jibaja hablando con la abogada de Romina Gachoy donde le deja en claro que “no le interesa el dinero” y que solo busca estar con sus dos hijos adolescentes.

“Romina me dio tu número para que me plantearas lo que ustedes tienen en mente porque con mi abogada, creo, no se entendieron (…) No me interesa el dinero. A mí solo me interesan mis hijos”, aseveró Jibaja.

Romina Gachoy acusa a Angie Jibaja de querer dinero a cambio de sus hijos

Romina Gachoy no aguantó más y aseguró tener mensajes, audios y grabaciones donde Angie Jibaja le dice a su abogada “sus verdaderas intenciones” sobre la tenencia de sus hijos.

“Tú quieres que te paguemos 3 mil soles mensuales hasta cubrir el monto de 250 mil soles y que aceptas darnos la tenencia a cambio de que te firmemos un documento en el que quedes libre de asumir alimentos por nuestros hijos de por vida”, señaló Gachoy en un comunicado en sus redes dirigido a Jibaja.

Según explicó Romina, ella y Jean Paul Santa María aceptaron las primeras condiciones de Jibaja “a pesar de que no deberían ya que no le corresponde moralmente”. “Somos nosotros quienes asumimos solos por los chicos desde hace más de cinco años y así será siempre”, afirmó.

No obstante, recalcó que todo se vino abajo a partir de los audios que le mandó Angie Jibaja a su hijo adolescente vía Instagram.

“Lo amenazaste diciéndole que si su papá no te daba el dinero se iba a ir preso evidenciando que definitivamente no te importa nadie y no estás bien, provocando con eso un daño psicológico a nuestro hijo. Tengo pruebas de todo y se mandarán también judicialmente. ¿Quieres plata? ¡Vas a tener plata! ¡Nosotros no cambiamos por dinero a nuestros hijos! Son nuestra vida y vamos a luchar por ellos hasta el final”, concluyó.

