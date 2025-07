"Me preocupa la exposición": Romina Gachoy responde a Angie Jibaja sobre situación legal de sus hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Romina Gachoy se refirió a las recientes declaraciones de Angie Jibaja en la televisión chilena donde dio detalles de la situación legal de sus dos hijos con el cantante Jean Paul Santa María revelando que “los alejaron” de ella y que ahora está dispuesta a recuperarlos tras no verlos desde marzo del 2021.

Ahora, la modelo uruguaya y actual pareja de Jean Paul reveló que pudo conocer la entrevista de Angie Jibaja debido a que la mencionó. Del mismo modo, consideró que no es el momento adecuado para un acercamiento con ella. “Lo más sano, cuando estás pasando por un proceso de recuperación, es alejarte un poco de todo”, dijo.

En ese sentido, mencionó su incomodidad por la “exposición mediática” del tema legal de los hijos de Jean Paul Santa María los cuales ella viene criando desde hace unos años.

“A veces, las palabras realmente no tienen ningún peso, sino los actos. Me preocupa la exposición mediática. Me preocupa también que salga a hablar cosas que no son mencionándonos a nosotros cuando en realidad yo le di la confianza de que todo se maneje en privado. Eso sí me preocupa, no lo voy a negar”, comentó Romina en América Hoy.

A pesar de lo sucedido, la influencer señaló que mantiene “una buena comunicación y relación” con Angie Jibaja y recalcó que “siempre estará dispuesta a apoyarla”.

“Yo, como lo he dicho, siempre voy a estar para ella porque para mis los chicos son lo que más amo. Siempre voy a estar para apoyarla. De verdad, me ilusiona mucho que se pueda dar el reencuentro de los chicos con ella. Si Dios quiere será este año, ojalá, pero como digo, está en sus manos”, aseveró.

Angie Jibaja es una conocida modelo, actriz y personalidad de la televisión peruana. | Fuente: Facebook (Angie Jibaja)

¿Qué dijo Angie Jibaja sobre sus hijos con Jean Paul Santa María?

Angie Jibaja dio una emotiva entrevista al programa Primer plano, de Chile Visión, donde contó que cuando regresó al Perú, luego de ocho años de vivir en Chile, fue “lo peor” que le pasó ya que “les quitaron a sus hijos” cuando los había dejado en la casa de su hermana mientras ella estaba en rehabilitación.

“Me hicieron una visita del ministerio para ver cómo estaban mis hijos. Ellos hicieron la inspección, yo les agradecí por haber venido a ver mis bebés, yo feliz. El hecho es que se fueron emocionados, contentos, porque los vieron bien físicamente. Los dos estaban bien”, comenzó diciendo la exmodelo peruana.

En ese sentido, Jibaja contó que se fue a "un tratamiento psicológico por la pérdida de su abuela” y que cuando regresó a ver a sus hijos, estos ya no estaban.

“Fui a Lima, a la casa de mi hermana. Le pedí que se quede con mis hijos. Me interné y cuando salí me doy con la sorpresa de que me habían quitado a mis hijos por decisión familiar. O sea, nada que ver. Yo los dejé con mi hermana para que los cuide. Fui a hacer lo que ellos pidieron que hiciera, lo concreté. Salgo y me dicen eso y fue muy doloroso”, mencionó Angie entre lágrimas.

Romina Gachoy es la pareja de Jean Paul Santa María, padre de los hijos de Angie Jibaja. | Fuente: Instagram (jeanpaulsantamaria_oficial)

Angie Jibaja revela que no ve a sus hijos desde el 2021

Angie Jibaja contó que no ve a sus hijos desde el 27 de marzo de 2021 y que fue eso lo que la deprimió, haciéndola recaer. No obstante, sostuvo que su nueva faceta como testigo de Jehová le hizo encontrar la paz y que ahora buscará tener un acuerdo con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy para poder encontrarse con sus hijos.

“Gracias a Jehová los juicios salieron bien. Él (Jean Paul Santa María) tiene una sentencia que se está ejecutando y bueno, yo siempre quise llevar la fiesta en paz por los niños (…) Yo les di la oportunidad de que se acercaran y forjaran esa relación”, manifestó.

Del mismo modo, la exactriz de Mañana te cuento y La gran sangre afirmó que no quería irse del Perú, pero que decidió estar en Chile para evitar “el acoso” de los programas de farándula a quienes acusó de “exagerar” los escándalos protagonizados por ella.

“Era un acoso conmigo y todo eso lo transmitían en un solo programa. Yo recaí porque me deprimí mucho por no ver a mis hijos. Me cortaron la comunicación con ellos. Yo ya estaba recuperada. Según ellos, mis hijos no me querían, pero eso es imposible. Ellos se han criado conmigo”, añadió.

Angie Jibaja contó que se comunicó con Romina Gachoy

Por otro lado, Angie Jibaja recalcó que pudo tener comunicación con Romina Gachoy, actual pareja de Jean Paul Santa María, con el fin de que se pueda coordinar un pronto reencuentro con sus hijos Janko y Gía.

“La que se contactó conmigo es Romina Gachoy. Ella me dijo si se podía ver la posibilidad (de ver a mis hijos). Me felicitó porque decía que el cambio que yo tuve era muy positivo y que estaba muy feliz por eso”, sostuvo.

Es así como la exchica reality mencionó que se alegró con la llamada de Romina Gachoy y contó que pudo hablar con su hijo por Instagram.

“Me alegré por la llamada de Romina porque eso significaba que va a ver un acercamiento, por lo menos, y acordamos que iba a hablar con Jankito, mi bebé. He estado hablando con él un poco por Instagram y ha sido muy emocionante. Hemos coordinado para llegar a un acuerdo que es el tema legal que es lo que más les interesa a ellos”, concluyó.

