Jean Paul Santa María rompe su silencio y defiende a Romina Gachoy ante polémicos audios de Angie Jibaja

Jean Paul Santa María rompió su silencio y se pronunció luego de las declaraciones de su pareja Romina Gachoy ante los polémicos audios de Angie Jibaja enviados a su hijo mayor algo que, de acuerdo con la modelo uruguaya, “perturbó” su tranquilidad y la de su familia.

Ante esto, Santa María defendió que Romina Gachoy salga a exponer los audios de Jibaja y respaldó que sea ella misma quien salga a declarar a los medios de comunicación sobre sus hijos debido a que él no puede hacerlo por una disposición judicial.

“Considero que Romina tiene toda la potestad (de hablar en los medios) como madre. Antes de ser esposa, modelo y cantante, ella es una tremenda madre y siento que tiene toda la potestad. Romina y yo somos lo mismo”, manifestó el cantante de cumbia en el set de América Hoy este miércoles.

En ese sentido, el exintegrante de Gran Orquesta Internacional recalcó que si Romina Gachoy declara “lo que piensa y siente” es porque ellos ya conversaron previamente decidiendo que sea ella quien “dé la cara” ante la prensa.

De igual manera, defendió que Gachoy haya expuesto los audios de Angie Jibaja a la prensa debido a que su hijo mayor se le acercó para decirle que está cansado de la situación.

“Él quiere hacer un video porque es consciente de que al escuchar estos audios se apeligra, se asusta y se da cuenta de que las cosas no son como se decían. Quiere evitar que se especule de que no se le está dejando hablar, ni ver (a Angie Jibaja), pero yo jamás dejaría que se exponga a eso”, remarcó.

Jean Paul Santa María respaldó a su pareja Romina Gachoy ante las acusaciones de Angie Jibaja. | Fuente: Instagram (romina.gachoy)

Angie Jibaja respondió a Romina Gachoy tras polémicos audios a su hijo

Angie Jibaja le respondió a Romina Gachoy luego de que esta última difundiera en Magaly TV: La Firme unos polémicos audios de la exmodelo peruana enviados a su hijo mayor con el cantante Jean Paul Santa María.

En un video difundido por el programa Todo se filtra, la exactriz de Mañana te cuento acusó a la modelo uruguaya de no dejarla ver a sus hijos a pesar de haber ido hasta su casa.

“¿Qué quieren de mí? Romina sabes lo bien que te he tratado. ¿Por qué inventas que yo no he querido hablar con ustedes si es todo lo contrario? He ido a la casa de ustedes, he tocado su puerta y me han botado”, comenzó diciendo Jibaja.

Angie Jibaja no pudo contener las lágrimas al referirse a sus hijos y el tiempo sin verlos. “Son cuatro años que no me dejan verlos. Me alegré con tu llamada porque me dijiste que podía saludar a mi hijo por su cumpleaños”, sostuvo.

En otro momento, se escucha a Angie Jibaja hablando con la abogada de Romina Gachoy donde le deja en claro que “no le interesa el dinero” y que solo busca estar con sus dos hijos adolescentes.

“Romina me dio tu número para que me plantearas lo que ustedes tienen en mente porque con mi abogada, creo, no se entendieron (…) No me interesa el dinero. A mí solo me interesan mis hijos”, se escucha decir a la exchica reality.

Angie Jibaja es una conocida modelo, actriz y personalidad de la televisión peruana. | Fuente: Facebook (Angie Jibaja)

Romina Gachoy sobre Angie Jibaja: “No ha cambiado nada”

Romina Gachoy mostró su molestia por los audios enviados por Angie Jibaja a su hijo mayor luego de la sorpresiva entrevista que dio la exactriz de La gran sangre al programa Primer plano, de Chile Visión.

“Luego de la entrevista, hubo muchas cosas que mostraban inestabilidad en varios sentidos. Conversé con ella y estaba mal y otro día con la voz sin saber que pasó. Ahora último, teniendo comunicación con nuestro hijo más grande, le mandó una sarta de disparates que son irrepetibles y es ahí donde te das cuenta de que no está bien”, señaló la modelo uruguaya ante las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Para Romina Gachoy, Angie Jibaja “no puede mandar” esos audios a su hijo quien, de acuerdo con la anfitriona, “vive en tranquilidad” con ella y Santamaría.

“Se nota que (Angie) sigue en las mismas andanzas. Ella no ha cambiado para nada. Solo una persona que está sumergida en algo de ese estilo puede llegar a pensar y decir las cosas que ella dijo. Eso se llama paranoia y la paranoia, por lo general, le viene a personas que consumen estupefacientes fuertes”, expresó.

En ese sentido, Gachoy deslizó las complicaciones para un posible reencuentro con Angie Jibaja quién, según la uruguaya, solo buscaría dinero. “Ella lo único que quiere es dinero y nosotros (con Jean Paul Santa María) también queremos pagarle y chau. Si yo hablara y dijera todas las cosas que los chicos han vivido con ella, juro que se la llevan presa”, acotó.

¿Qué dijo Angie Jibaja sobre sus hijos con Jean Paul Santa María?

Angie Jibaja dio una emotiva entrevista al programa Primer plano, de Chile Visión, donde contó que cuando regresó al Perú, luego de ocho años de vivir en Chile, fue “lo peor” que le pasó ya que “les quitaron a sus hijos” cuando los había dejado en la casa de su hermana mientras ella estaba en rehabilitación.

“Me hicieron una visita del Ministerio para ver cómo estaban mis hijos. Ellos hicieron la inspección, yo les agradecí por haber venido a ver mis bebés, yo feliz. El hecho es que se fueron emocionados, contentos, porque los vieron bien físicamente. Los dos estaban bien”, comenzó diciendo la exmodelo peruana.

En ese sentido, Jibaja contó que se fue a "un tratamiento psicológico por la pérdida de su abuela” y que cuando regresó a ver a sus hijos, estos ya no estaban.

“Fui a Lima, a la casa de mi hermana. Le pedí que se quede con mis hijos. Me interné y cuando salí me doy con la sorpresa de que me habían quitado a mis hijos por decisión familiar. O sea, nada que ver. Yo los dejé con mi hermana para que los cuide. Fui a hacer lo que ellos pidieron que hiciera, lo concreté, salgo y me dicen eso y fue muy doloroso”, mencionó Angie entre lágrimas.

