"Ella no ha cambiado nada, solo quiere dinero": Romina Gachoy expone polémicos audios de Angie Jibaja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Angie Jibaja estaría complicando su tan ansiado reencuentro con los dos hijos que tiene con Jean Paul Santa María. Ahora, Romina Gachoy, actual pareja del cantante de cumbia, expuso unos polémicos audios donde la exmodelo peruana demostraría “inestabilidad” para poder interactuar con las personas.

Del mismo modo, la influencer uruguaya reveló otro audio de Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, mostrando la preocupación que tiene por su hija.

“La vez pasada, ella (Angie) estaba acá y de pronto agarró y me dijo que Jean Paul le estaba dando alcohol a su hijo. Y yo pensé que él le había dicho eso, pero no, era cosa que a ella se le ocurrió de pronto. Por momentos, yo no sé qué le pasa o se está volviendo loca”, se escucha en el audio de Maggie difundido por Magaly TV: La Firme.

Eso no es todo. Gachoy también compartió otro audio. Esta vez, la propia Angie Jibaja se dirige a su hijo mayor dándole un extraño consejo que lo perturbaría, según dijo Romina.

“Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente con los que se cruzan. No tengan miedo, ese 'no digas nada por favor', sí es para ustedes, pero es un mensaje más de una canción que parece que quiere sonar bonita, pero se las están cantando a ustedes para que les rompan, para que ustedes piensen y digan 'Ay, si no van a decir nada, por favor'”, se oye en la voz de Jibaja.

Angie Jibaja reaparece convertida en testigo de Jehová y anuncia emprendimiento de ropa. | Fuente: Facebook (Angie Jibaja)

Romina Gachoy sobre Angie Jibaja: “No ha cambiado nada”

Romina Gachoy mostró su molestia por los audios enviados por Angie Jibaja a su hijo mayor luego de la sorpresiva entrevista que dio la exactriz de Mañana te cuento al programa Primer plano, de Chile Visión.

“Luego de la entrevista, hubo muchas cosas que mostraban inestabilidad en varios sentidos. Conversé con ella y estaba mal y otro día con la voz sin saber que pasó. Ahora, último, teniendo comunicación con nuestro hijo más grande, le mandó una sarta de disparates que son irrepetibles y es ahí donde te das cuenta de que no está bien”, señaló la modelo uruguaya.

En efecto, para Romina Gachoy, Angie Jibaja “no puede mandar” esos audios a su hijo quien, de acuerdo con la anfitriona, “vive en tranquilidad” con ella y Santamaría.

“Se nota que (Angie) sigue en las mismas andanzas. Ella no ha cambiado para nada. Solo una persona que está sumergida en algo de ese estilo puede llegar a pensar y decir las cosas que ella dijo. Eso se llama paranoia y la paranoia, por lo general, les vienen a personas que consumen estupefacientes fuertes”, expresó.

En ese sentido, Gachoy deslizó las complicaciones para un posible reencuentro con Angie Jibaja quién, según la uruguaya, solo buscaría dinero. “Ella lo único que quiere es dinero y nosotros (con Jean Paul Santa María) también queremos pagarle y chau. Si yo hablara y dijera todas las cosas que los chicos han vivido con ella, juro que se la llevan presa”, acotó.

Romina Gachoy es la pareja de Jean Paul Santa María, padre de los hijos de Angie Jibaja. | Fuente: Instagram (jeanpaulsantamaria_oficial)

¿Qué dijo Angie Jibaja sobre sus hijos con Jean Paul Santa María?

Angie Jibaja dio una emotiva entrevista al programa Primer plano, de Chile Visión, donde contó que cuando regresó al Perú, luego de ocho años de vivir en Chile, fue “lo peor” que le pasó ya que “les quitaron a sus hijos” cuando los había dejado en la casa de su hermana mientras ella estaba en rehabilitación.

“Me hicieron una visita del ministerio para ver cómo estaban mis hijos. Ellos hicieron la inspección, yo les agradecí por haber venido a ver mis bebés, yo feliz. El hecho es que se fueron emocionados, contentos, porque los vieron bien físicamente. Los dos estaban bien”, comenzó diciendo la exmodelo peruana.

En ese sentido, Jibaja contó que se fue a "un tratamiento psicológico por la pérdida de su abuela” y que cuando regresó a ver a sus hijos, estos ya no estaban.

“Fui a Lima, a la casa de mi hermana. Le pedí que se quede con mis hijos. Me interné y cuando salí me doy con la sorpresa de que me habían quitado a mis hijos por decisión familiar. O sea, nada que ver. Yo los dejé con mi hermana para que los cuide. Fui a hacer lo que ellos pidieron que hiciera, lo concreté. Salgo y me dicen eso y fue muy doloroso”, mencionó Angie entre lágrimas.

Angie Jibaja revela que no ve a sus hijos desde el 2021

Angie Jibaja contó que no ve a sus hijos desde el 27 de marzo de 2021 y que fue eso lo que la deprimió, haciéndola recaer. No obstante, sostuvo que su nueva faceta como testigo de Jehová le hizo encontrar la paz y que ahora buscará tener un acuerdo con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy para poder encontrarse con sus hijos.

“Gracias a Jehová los juicios salieron bien. Él (Jean Paul Santa María) tiene una sentencia que se está ejecutando y bueno, yo siempre quise llevar la fiesta en paz por los niños (…) Yo les di la oportunidad de que se acercaran y forjaran esa relación”, manifestó.

Del mismo modo, la exactriz de Mañana te cuento y La gran sangre afirmó que no quería irse del Perú, pero que decidió estar en Chile para evitar “el acoso” de los programas de farándula a quienes acusó de “exagerar” los escándalos protagonizados por ella.

“Era un acoso conmigo y todo eso lo transmitían en un solo programa. Yo recaí porque me deprimí mucho por no ver a mis hijos. Me cortaron la comunicación con ellos. Yo ya estaba recuperada. Según ellos, mis hijos no me querían, pero eso es imposible. Ellos se han criado conmigo”, añadió.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis