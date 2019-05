Antonio Pavón, nuevamente en la polémica por comentarios inapropiados, se defendió y negó ser racista. | Fuente: Internet

Antonio Pavón se encuentra envuelto en polémica y nuevamente por comentarios racistas. Todo a raíz de una imagen, en Instagram, por su viaje a Marruecos. Una usuaria le cuestionó su paseo ─"¿no que no tenías dinero?", le preguntó a raíz de su solicitud para bajar la pensión alimentaria de su hijo con Sheyla Rojas─ a lo que él respondió por mensaje directo con "india marginal", entre otras frases.

El torero español se defendió de las críticas recibidas y aseguró que no tolerará las ofensas, aunque estas no vengan como insultos. Además calificó de "cobardes" a quienes lo critican bajo el anonimato de las redes sociales.

“Lo que no soporto y no voy a tolerar nunca en mi vida es gente faltosa, sobre todo gente en las redes sociales que son unos cobardes, que se esconden detrás de las redes sociales para faltar el respeto, y no es necesario insultar para ofender. Esta chica que no sé quién es, pero lo que sí sé es que es una cobarde”, señaló Antonio Pavón durante un enlace vía telefónico con el programa de Mónica Cabrejo en Radio Capital.

Antonio Pavón se defendió de las críticas, en conversación telefónica con Mónica Cabrejos, y negó ser racista. | Fuente: Captura de TV

La expareja de Sheyla Rojas aseguró que si alguien lo ataca, responderá. A pesar de ello, se considera respetuoso. “Siempre existe gente mal educada y esa gente que se enfrenta a mí, les voy a dar donde más le duele (...) Yo me considero un chico respetuoso”, mencionó.

A pesar de usar frases como "india marginal", Antonio Pavón negó ser racista (como ha sido calificado) y dijo sentir un gran cariño por el Perú. “Quiero dejar en claro, y lo sabe Dios, yo no soy racista. Amo al Perú, pero esta gente mal educada, voy a muerte. Estoy harto del bullying en redes sociales”, comentó.

En diciembre del 2018, se difundieron unos audios donde se escucha a Antonio Pavón lanzar frases como "eres una india marginal porque eres peruana" a Aneth Acosta. Por ello fue retirado del programa "Válgame Dios".