Arturo Álvarez recuerda la vez que imitó a Carlos Manrique en su presencia y el origen de 'Cheverengue'

A propósito de la noticia sobre la muerte de Carlos Manrique, el reconocido humorista Arturo Álvarez recordó que su imitación del fundador de CLAE nació en 1994, precisamente después de que se diera a conocer la más grande estafa piramidal del Perú.

La interpretación del personaje, conocido como 'Carlos Manrico Mc Pato', se convirtió en todo un fenómeno, en parte gracias a su famosa frase "Cheverengue".

Álvarez dijo que su primera imitación de Manrique fue en el popular programa Risas y Salsa, junto a la recordada Roxana Ávalos.

"En el año 94 lo empecé a imitar en Risas y Salsa, primero en una secuencia con Roxana Ávalos, y fue todo un boom. Luego hice muchos musicales donde le cambiábamos la letra a una canción y se relacionaba con CLAE", comentó a Trome.

¿Cómo nació la frase "Cheverengue"?

Sobre el origen de la frase "Cheverengue", Arturo Álvarez explicó que surgió luego de ver un programa de Sergio Galliani y Marisol Aguirre en televisión nacional.

"Fue todo un fenómeno. En ese tiempo Sergio Galliani y Marisol Aguirre tenían un programa en Canal 7 y tenían la frase 'cachete brother' y 'chévere'... entonces, de ahí cogí eso para salir diciendo 'cheverengue' y pegó; hoy en día sería viral", afirmó.

Uno de los momentos más curiosos en su carrera fue cuando tuvo un encuentro televisivo con el propio Carlos Manrique.

"Eso fue gracias a Tongo, quien me dijo que podía llevarlo al programa Risas de América porque había sido su profesor de matemáticas en el colegio Labarthe. Ym efectivamente, a la semana llegó con Manrique y unos amigos. Grabamos 'Los idénticos', se divirtió tanto que al final me invitó a un restaurante cusqueño. Después de eso, nunca más lo vi", relató.

Arturo Álvarez tuvo temor de imitar a Carlos Manrique

A pesar de los temores iniciales sobre la reacción del público al imitar a un personaje tan controvertido y "no muy querido", Arturo Álvarez recuerda que la gente se divertía mucho con su caracterización.

"Al principio tenía mucho temor porque pensaba que el público podría reaccionar mal, pues imitaba a un estafador; sin embargo, se divertían con las bromas. Y claro, no faltaba alguno que me gritaba 'devuélveme mi plata'. Sin duda, creo que he sido el único que ha ganado dinero con Manrique", concluyó.