Greg Michel, exintegrante de 'Combate', denunciado por violencia física y psicológica por su pareja

"He sido agredida desde los 17 años, desde que era menor de edad", afirmó la modelo Maryjane Ramírez. La joven denunció públicamente haber sido víctima de violencia física y psicológica a manos del ex-chico reality Greg Michel. "Le tengo mucho miedo. No quería hablar porque amenazó a mis padres. Tengo miedo de lo que pueda llegar a hacer", aseguró.



Ramírez se presentó en el programa de Magaly Medina el miércoles para relatar los difíciles momentos que vivió al lado de Michel, recordado por su participación en Combate, desde que se conocieron en Tarapoto hace dos años. "Estaba participando en un certamen de belleza. Me ofreció venir a Lima, cubrir mis gastos mientras yo concursaba acá", explicó.



De acuerdo a la modelo, tuvieron una relación desde entonces y pasó por "golpes, infidelidades, insultos y humillaciones". "Lo denuncié el año pasado, pero me convenció con palabras bonitas, me dijo que iba a cambiar y me hizo retirar la denuncia", detalló. También compartió mensajes subidos de tono y audios de las discusiones que habría mantenido con Michel.

¿Quién es Maryjane Ramírez ?

Maryjane Ramírez ingresó al mundo de los certámenes de belleza a los 17 años y llegó a ser Miss Teen International Perú 2023. Ahora se preparaba para competir en el Miss Teen Model Internacional, organizado por Marina Mora. "Él [Greg Michel] sabe que mi sueño es ser Miss Perú (...) Me amenaza con arruinar mi carrera en el modelaje por salir a decir la verdad", afirmó.



"Los maltratos y las humillaciones se convirtieron en un círculo del que no podía salir. Me hizo creer que sin él no valía nada", expresó ante las cámaras de Magaly Medina. En sus historias de Instagram, también mostró un moretón que habría sido producto de la violencia que sufrió a manos de Michel. "No callen más. No al abuso psicológico, no al abuso físico", escribió.

¿Qué respondió Greg Michel sobre la denuncia de Maryjane Ramírez?

Tras la denuncia pública de Maryjane Ramírez contra Greg Michel, el exparticipante de Combate utilizó sus redes sociales para anunciar que presentó una denuncia en la comisaría. En una historia de Instagram, se puede ver al modelo belga sentado frente a un policía. "Todo tiene sus dos versiones. Dios es grande. Denuncia sentada, grabaciones en camino", escribió.



Marina Mora, encargada de la organización del Miss Teen Model International, también se pronunció sobre el tema. A través del programa Magaly TV, la firme, mostró su respaldo a Ramírez y le sugirió que formalice su denuncia. "Me parece bien que la mujer que es víctima de agresión denuncie, eso en todos los casos (...) Yo apoyo y aplaudo su valentía", indicó.



Por otro lado, Cathya Vidal, directora del Miss Teen Model San Martín, adoptó una postura más crítica. En sus redes sociales, dejó el siguiente mensaje: “Quieren un hombre que resuelva, pero ustedes no estudian, no trabajan, son dependientes emocionales, y no son capaces de ser autosuficientes por ustedes mismas".

