Stephanie Valenzuela sobre su tormentosa relación con Eleazar Gómez: "Espero que no le haga daño a otra mujer"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Estoy muy orgullosa de haber elegido saber cómo superar mis batallas”, comentó Stephanie Valenzuela tras recordar el episodio de agresión por parte de su expareja Eleazar Gómez. En entrevistas anteriores, había revelado que lo perdonó porque fue “como quitarse un peso de encima”.

Reiterando su postura, la intérprete asegura que ahora trata de mirar ese capítulo en su vida con misericordia ya que “cada persona carga con su cruz”. Si bien han pasado cuatro años de lo sucedido, Valenzuela agradeció a Dios por no volverlo a ver ni haberse cruzado en su camino debido a que ambos radican en México.

“Anda amenazando con volver a la tele, quién sabe. Mientras no esté cerca de mí ni le haga daño a nadie, que haga de su vida lo que quiera, que no me haga daño”, mencionó Stephanie Valenzuela a Trome.

Actualmente, la también cantante está enfocándose en su carrera artística promocionando sus nuevas canciones.

¿Qué pasó con Stephanie Gómez y Eleazar Gómez?

En noviembre de 2020, Eleazar Gómez, actor de Rebelde y Luz Clarita, fue detenido por las autoridades mexicanas. El artista fue trasladado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México por la agresión contra su pareja en ese entonces Stephanie Valenzuela.

Según medios mexicanos como Ventaneando y De Primera Mano, la estrella de Televisa fue detenida por intentar estrangular y golpear a la modelo peruana. El actor fue puesto a disposición de la Fiscalía de México.

La prensa azteca reveló que los vecinos de la vivienda alertaron a una patrulla que pasaba por la zona, luego de escuchar los gritos de auxilio de la mujer en un barrio residencial de Nápolas, en CDMX, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles 5 de noviembre de 2020 y Valenzuela pudo ser socorrida por los agentes policiales.

El historial de acusaciones contra Eleazar Gómez

Stephanie Valenzuela no fue la única víctima. José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 37 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en Luz Clarita, Retrato de familia y Azul. En el 2005 saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela Rebelde. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como Amores verdaderos y Atrévete a soñar.

En Atrévete a soñar, la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La exreina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

Podcast recomendado La modelo, bailarina y actriz cómica Gabriela Serpa cuenta cómo vive su día a día en su lucha contra la depresión, que fue detectada desde su adolescenca. Leer más Así Somos | programa Modelo Gabriela Serpa cuenta su lucha contra la depresión