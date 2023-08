Patricia Alquinta recordó a Roxana Ávalos, su compañera en 'Risas y Salsa': "Es mi ángel Serafina"

Farándula Patricia Alquinta recordó junto a Manolo Rojas sus mejores momentos en 'Risas y Salsas'.

Patricia Alquinta formó parte de Risas y Salsa donde trabajó con Roxana Ávalos y Ricky Tosso en el sketch llamado 'Las Vecinas'. Como se recuerda, Ávalos falleció el 31 de octubre de 2000 víctima de cáncer; pero su trabajo en la comicidad la ha convertido en uno de los íconos más grandes del humor nacional.

Al visitar RPP Noticias, la actriz recordó a su amiga también conocida como 'La Guardia Serafina' y contó una anécdota. "A veces veo mi signo, soy Escorpio, y cuando comencé a leer todo lo del mes, al final decía 'Tu ángel Serafina' y me puse a llorar porque me hizo recordar a Roxana", dijo.

Por otro lado, Patricia Alquinta se mostró emocionada al escuchar a Manolo Rojas quien también trabajó con la artista en Risas y Salsa: "La quiero mucho. Tiene su forma de ser, de querer, de amar y las cosas te las dice en la cara, ella te dice la verdad. Un día que me llevó al cementerio a dejarle flores a nuestros amigos, a Roxana, a Ricky Tosso, y me dice: ‘Nosotros seguimos aquí’, fue una nostalgia total. Tenemos que mantener un legado, en Risas y Salsas éramos una familia. Eres buena amiga, no solo compañera de trabajo", comentó el cómico.

Entre anécdotas, la actriz recordó que, en esa época, ser actor no era fácil: "En Risas y Salsa no había un libreto. Tenías que estar al ritmo". Pero ahí estaba el reto, además, consideró que, como se conocían, todo fluía. Otro de los momentos que resaltó fue que Roxana Ávalos era muy celosa con sus amigos. "Roxana se iba a las fiestas y se llevaba a Manolo".

"Las veces que ibamos a bailar con Roxana, ella quería bailar con alguien, ella era bailarina. Un día me dice ‘Vamos a bailar’. No sé quién le dijo que estaba con unas chicas y me dio una cachetada, le dijo a las chicas que vayan a lavar sus calzones”, comentó entre risas Manolo Rojas.

Patricia Alquinta estará en la obra de teatro 'El bombon rojo' en el Teatro de Barranco donde interpretará a la Madame, una mujer que se enamora de otra chica estando en la cárcel. Las funciones van desde el 11 de agosto hasta el 29 de septiembre.

El programa Así Somos va de lunes a viernes de 10 p.m. a 12 a.m. (medianoche) por la plataforma de radio de RPP Noticias.

Manolo Rojas y Patricia Alquinta trabajaron juntos en 'Risas & Remember' en el 2019.

El reencuentro de Risas y Salsa

Entre valses peruanos se reencontró gran parte del elenco del programa cómico Risas y Salsa en el 2019, cuyo primer programa se emitió en la televisión peruana en la década de 1980.

Los artistas que formaron parte del programa, uno de los más vistos los sábados por la noche en los hogares peruanos, disfrutaron un almuerzo. Entre ellos se encontraba Ernesto Pimentel, conocido por darle vida a “La Chola Chabuca”, Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Patricia Alquinta y Manolo Rojas, entre otros.

"¡De colección! Hoy estoy en un almuerzo que contraté para que estos cómicos me hagan reír", escribió Andrés Hurtado en su cuenta de Twitter, y publicó varios videos en los que se observa a los colegas de Risas y Salsa entonar valses criollos.

Durante el almuerzo los cómicos aprovecharon para realizar sus mejores imitaciones, vacilarse los unos a los otros y recordar los momentos compartidos en televisión.