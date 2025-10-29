“Esto es una pesadilla”: Bárbara Cam, excandidata al Miss Perú Áncash, denuncia agresión en una discoteca de Miraflores

La modelo de 31 años aseguró haber sido atacada con una botella por una mujer dentro de una discoteca miraflorina. El local fue clausurado tras la denuncia pública.

La modelo Bárbara Cam, excandidata al Miss Perú Áncash, denunció haber sido víctima de una violenta agresión durante la madrugada del sábado 25 de octubre en una discoteca de Miraflores. Según relató, una mujer la habría atacado con una botella de whisky, causándole una profunda herida en la cabeza. Las imágenes fueron difundidas por el programa Magaly TeVe, La firme.

Cam, de 31 años, reconocida por su trayectoria en certámenes de belleza —en 2023, fue Miss Teen Lima Sur, Miss Vendimia Paracas y representó al Perú en el Miss Tour Beauty Internacional y el Miss Golden Universe— tenía previsto participar en el Miss Friendship International 2025, a realizarse en China. En marzo, incluso fue condecorada en el Congreso de la República por su labor social.

En sus redes sociales, la modelo compartió imágenes tras la agresión, acompañadas de un mensaje en el que expresó su angustia: “Para mí, esto sigue siendo una pesadilla. En su momento no deseaba publicar nada porque entré en un ataque de ansiedad y en depresión. Ahora solo busco justicia”.

El testimonio de Bárbara Cam

A pesar de su trayectoria en los certámenes de belleza, Bárbara Cam volvió a los titulares por un lamentable motivo. La modelo compartió en redes sociales imágenes de las heridas que sufrió tras la agresión.

En el programa de Magaly Medina, Cam narró su versión de los hechos: “Vine al local, vi a la persona con la que salgo de lejos, estaba dormido, y había una señora tomada de la mano con él. Le quito la mano y le digo: ‘Oye, ¿qué hace tu mano ahí?’. Ella me respondió: ‘No sabía que tenía pareja’”, relató.

Las cámaras de seguridad registraron a Bárbara acercándose al hombre y conversando con él. Luego, la otra mujer se levanta y llama a seguridad. Según la modelo, en ese momento se produjo el ataque: “Me dijo: ‘Coge tu bolso y lárgate de mi box’. Cuando me agacho a recogerlo, se para, me empuja y me revienta una botella de whisky en la cabeza. Me dejó 15 puntos”, contó.

Cam agregó que, tras el impacto, perdió el equilibrio y cayó sobre los vidrios. “Ella cogió el pico de la botella y me lo incrusta en la pierna izquierda. Me arrastró. Tengo cortes. También me dobló el tobillo”, dijo.

Críticas a la discoteca

La modelo también denunció la falta de auxilio por parte del personal del local. “Comencé a desangrarme y nadie me ayudó. Los de seguridad solo me sacaron del lugar. No llamaron ni a una ambulancia ni a la policía”, señaló. Según relató, el administrador del local se desentendió del caso. “Le mostré mis heridas y solo me dijo: ‘No es mi problema’”, aseguró.

Horas después de difundirse el caso, la Municipalidad de Miraflores procedió a clausurar la discoteca por “ampliación de giro no autorizada”, según reveló Magaly TeVe, La firme. Cam, por su parte, continúa en recuperación: “Veo borroso por momentos. Todavía no me he recuperado al 100%. Espero recuperarme pronto, sobre todo por mi integridad personal”, expresó.

