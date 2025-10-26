“Vamos por esa segunda corona”: Karla Bacigalupo partió rumbo a Tailandia para representar al Perú en el Miss Universo 2025

La reina de belleza fue despedida entre aplausos, banderas y marinera en el aeropuerto Jorge Chávez, antes de partir hacia Tailandia, sede del certamen internacional.

Como toda una reina. Así fue la emotiva despedida de Karla Bacigalupo, Miss Universo Perú 2025, quien partió el último sábado rumbo a Tailandia, país que albergará la próxima edición del Miss Universo, en noviembre. En esa gala, la actual soberana Victoria Kjær entregará la corona a su sucesora.

Rodeada de seguidores, cámaras y pancartas con su rostro, Karla fue despedida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez entre música de marinera, globos y banderas peruanas que pintaron de rojo y blanco su partida.

Para la ocasión, la modelo lució un enterizo aterciopelado azul cobalto, de mangas largas y escote tipo halter con la espalda descubierta. En su cabeza, la corona del Miss Universo Perú brillaba con fuerza, mientras sostenía con orgullo el accesorio más importante: la bandera del Perú.

Las palabras de Karla Bacigalupo

“Muchísimas gracias por acompañarme y, con todo el cariño del mundo, les digo: ¡Vamos, Perú, por esa segunda corona universal!”, dijo Karla emocionada antes de abordar su vuelo, recordando el histórico triunfo de Gladys Zender, quien en 1957 se convirtió en la primera y única peruana en ganar el Miss Universo.

Horas después, Karla compartió un mensaje en sus redes sociales: “Gracias a todos los que formaron parte de esta despedida en el aeropuerto. Fue mágica, llena de amor, respeto y unión. Me llevo toda esta energía conmigo al universo”.

Mensajes de apoyo

Jessica Newton, directora del Miss Perú, le dedicó unas palabras en Instagram: “Llegó el día de partir. Disfruta tu sueño y compite con todo el corazón. Ya quiero verte gritar con orgullo: Karla Bacigalupo, Perú”.

Por su parte, Tatiana Calmell, Miss Universo Perú 2024 y Miss Universo Américas, también expresó su emoción: “¡Llegó el día, bella! Todo el éxito para ti. A dejar el nombre del Perú en alto. Estamos todos contigo. ¡Vamos, Perú!”.

Karla Bacigalupo rumbo al Miss Universo 2025

Antes de su viaje, Karla compartió una última sesión de fotos desde San Martín, donde posó con su corona y un elegante traje escarlata mientras cabalgaba entre la selva de San Martín.

A sus 33 años, la actriz, productora y activista por la salud mental se prepara para representar al Perú con orgullo en el Miss Universo 2025, cuya gran gala final será el 21 de noviembre.

Junto a ella, otras candidatas latinoamericanas también partieron a Tailandia esta semana, entre ellas la boliviana Yessica Hausermann, la venezolana Stephany Abasali, la argentina Aldana Masset y la chilena Inna Moll.

