Terremoto en Filipinas causó pánico entre candidatas del Miss Asia Pacific International 2025

Un sismo de magnitud 6,9 sorprendió a las participantes, incluida la representante peruana Michella Whilar, durante una de las actividades oficiales en Cebú. La organización del certamen emitió un comunicado y reorientará sus acciones hacia labores solidarias.

La noche del martes, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió la ciudad de Cebú, en Filipinas, mientras se desarrollaba una de las actividades previas a la gran final del Miss Asia Pacific International 2025. El fuerte movimiento sísmico generó pánico entre las candidatas —entre ellas la peruana Michella Whilar—, el público y el equipo del certamen reunidos en el Radisson Blu Hotel.

Según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), el sismo se registró a las 9:59 p.m., con epicentro cerca de la ciudad de Bogo y a una profundidad de 10 kilómetros. Inicialmente se reportó como magnitud 6.7, pero luego fue elevado a 6.9. El temblor provocó daños materiales y alertas por un posible tsunami.

En videos que ya circulan en redes sociales se observa el instante en que las candidatas desfilaban en el escenario con trajes de noche cuando, de pronto, la tierra empezó a temblar. Entre gritos y confusión, las participantes abandonaron rápidamente el lugar mientras los asistentes corrían para ponerse a buen recaudo.

¿Cómo se encuentran las candidatas?

Tras lo ocurrido, Miss Asia Pacific International emitió un comunicado en sus redes: "Deseamos informar que todas las candidatas, junto con el equipo de la organización, se encuentran sanas y salvas. Extendemos nuestra solidaridad al pueblo de Cebú y a todos los afectados por este incidente, ofreciendo nuestras oraciones por su seguridad, recuperación y resiliencia".

Horas más tarde, compartieron un segundo mensaje en el que anunciaron que las actividades del concurso se reorientarán hacia labores de ayuda. "A la luz del reciente terremoto, nuestras candidatas dedicarán su tiempo a los siguientes esfuerzos: iniciativas y eventos de ayuda y recaudación de fondos; concientización y empoderamiento; y eventos y programas de solidaridad".

Añadieron: "Los certámenes de belleza no solo se tratan de celebrar la gracia, el talento y las causas sociales; también se tratan de encarnar la verdadera esencia del servicio. Extendemos nuestras más profundas oraciones a todos los afectados y nos mantenemos unidos con el pueblo de Cebú en la reconstrucción de vidas y comunidades".

¿Cómo está la representante peruana?

Por su parte, Michella Whilar, Miss Asia Pacific Perú 2025, llevó tranquilidad a sus seguidores mediante un mensaje en Instagram: "Sé que muchos estaban preocupados por mí. Estoy muy bien. Fue un momento de susto, pero todas estamos bien. Algunas hemos salido a ayudar a las personas afectadas. Les pido que recen por el país, porque están pasando un momento difícil, pero aquí estamos apoyando".

Perú tiene una destacada tradición en este concurso, con dos coronas obtenidas hasta el momento. La primera fue para la periodista Jessica Tapia en 1994 y la más reciente en 2001 con la modelo Luciana Farfán.

La edición 41 del Miss Asia Pacific International se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en Cebú con la participación de 46 candidatas. La actual reina es la estadounidense Janelis Leyba, quien ganó la corona en 2024.

