"Es un buen amigo, nada más": Belén Estévez negó tener una relación sentimental con el congresista Diego Bazán

Hace unos días, Belén Estévez y el congresista Diego Bazán fueron captados saliendo juntos de un restaurante, por lo que se especuló que ambos mantenían una relación. No obstante, la bailarina argentina salió al frente a las especulaciones y aclaró que el político es solamente un amigo.

"¿Es en serio? Qué gracioso, ¿cómo van a poner que es mi pareja? Eso no es así, Diego es un buen amigo y no he dicho nada más, porque no hay nada más que amistad", dijo a Trome. Dejando atrás estas especulaciones de un romance, aseguró que el militante de Renovación Popular es "atento y amable".

Por el momento, descartó el amor con Diego Bazán y agregó que está esperando al hombre con el que desea formar una familia: "Claro, estoy esperando a mi 'media naranja', a ese hombre con el que estaré hasta viejita, y si voy a tener un hijo o hijos, he congelado mis óvulos. Y, si no se puede, adopto", aseguró Belén Estévez.

Belén Estévez es una bailarina, actriz y personalidad de la televisión argentina, reconocida principalmente por su participación en programas de entretenimiento en Perú. Fuente: @belenestevezlove

¿Cómo conoció Belén Estévez al congresista Diego Bazán?

A las cámaras de Magaly TV: la firme; Belén Estévez -de 42 años- recordó que Diego Bazán, de 33, le escribió por Instagram hace dos años, pero que recién se animó a salir con él para conocerlo. "Hace dos años él me hablaba por Instagram. Bueno, en un momento nos pusimos a hablar. Ahora, tenemos una conversación más fluida. Hablamos a diario", contó.

De igual manera, sostuvo que seguirá saliendo con el legislador. "Si seguiremos saliendo. Es la primera vez que nos vemos cara a cara. Él está soltero, yo estoy soltera así que no hay nada que ocultar", dijo. Por último, Estévez, acotó: "Yo no descarto nada. Ahora somos amigos. ¿Quién sabe (que pase más adelante)? No lo sé".

¿Quién es Belén Estévez?

Belén Estévez es una bailarina, actriz y personalidad de la televisión argentina, reconocida principalmente por su participación en programas de entretenimiento en Perú. Nacida el 25 de septiembre de 1982 en Buenos Aires, Argentina, Estévez ganó popularidad tras mudarse a Perú, donde se convirtió en una figura destacada en el ámbito del espectáculo.

Ha participado en varios reality shows de baile y talento, destacándose en competencias como El Gran Show y Reyes del Show, donde ha demostrado su habilidad y carisma. Además de su carrera en la danza y la televisión, Belén ha trabajado en teatro y otros proyectos artísticos.

Belén Estévez y su paso por El Gran Chef Famosos

Belén Estévez participó en la segunda temporada de El Gran Chef Famosos y estuvo en el programa junto con Natalia Salas (ganadora), Ale Fuller, Laura Spoya, Mauricio Mesones, Mr. Peet, Mónica Torres, Jesús Neyra, Katia Palma, Antonio Pavón, Junior Silva y Jimmy Santi.

Finalmente, fue eliminada tras no lograr convencer a los jurados Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio con la preparación de un seco de cabrito con frejoles, plato característico del norte peruano.

“Les juro que es un inicio para mí porque he tomado la decisión de estudiar Gastronomía. De verdad que eso es gracias a ustedes y gracias al programa. Mi vida tomó un giro de 180 grados porque nunca en mi vida pensé que iba a cocinar y nunca en mi vida pensé que me lo iba a tomar tan en serio para que sea una carrera en la que pueda algún día darle de comer a mi familia, como es la profesión de gastronomía”, expresó entre lágrimas Belén Estévez.

Podcast recomendado Conexión, conversó con Tatiana Calmell, Miss Perú 2024 sobre sus expectativas de representar al Perú en el Miss Universo que se realizará en noviembre en México. Tatiana, modelo y actriz, dijo que toma con responsabilidad su elección, qué pondrá todo su esfuerzo por cumplir un buen papel, que se preparará muchos más y qué desde su posición tratará de ayudar a los que lo necesiten. Leer más Conexión | programa Miss Perú 2024, Tatiana Calmell en Conexión