"Ya me habían traído un cura": Brenda Carvalho revela que una "parálisis intestinal" la puso al borde de la muerte

Brenda Carvalho dio a conocer que, hace algunos años, tuvo una emergencia médica que puso en riesgo su vida. La bailarina y animadora infantil dijo que sufrió una "parálisis intestinal" originada por un quiste hemorrágico "que se reventó dentro de su útero".

En una entrevista para el programa ¡Habla Chino! contó que no era consciente de que le había dado una hemorragia interna. "Eso fue en el año 2022. Yo tenía un quiste que se me había reventado, hemorrágico. Estaba situado dentro de mi útero. Estábamos en campaña navideña y no sabía que estaba teniendo una hemorragia interna. Me sentía mal", explicó la brasileña.

La situación se complicó durante una presentación en Chincha

La situación se agravó cuando cumplía con actividades laborales fuera de Lima. "Cuando me saqué el vestuario, tenía una barriga como de cuatro meses de embarazo. Estábamos en Chincha. Al echarme en el asiento de atrás, sentí que la sangre me agarró todos los órganos. Perdí el conocimiento", relató.

Carvalho señaló que su condición se complicó al punto de requerir una operación. Fue trasladada de emergencia a una clínica en Chorrillos, donde los médicos la estabilizaron.

"Me sacaron sangre del tamaño de una botella de vino. Fui operada tres veces. Desperté el 24 de diciembre, con la carita de Julinho y de mi mamá. Apenas comprendía dónde me encontraba, solo distinguí sus caras y volví a dormirme", recordó.

"Sentí que era despedida"

También mencionó que, durante su hospitalización, recién tomó conciencia de la gravedad de su estado. "Me di cuenta de que el tema era muy grave porque ya me habían traído un cura. Sentí que era la despedida y entendí el mensaje", dijo sobre ese momento.

Brenda Estefanía Carvalho nació el 4 de octubre de 1986 en Guaratinguetá, en el estado de São Paulo. Pasó su infancia en esa ciudad y estudió en el Colégio Nossa Senhora dos Remédios. Tras concluir la secundaria, ingresó a la Universidad de São Paulo, donde obtuvo el grado de licenciatura en Marketing y Publicidad, y posteriormente estudió la carrera de Derecho.

Su trayectoria artística comenzó a los quince años, cuando en 2002 se incorporó al grupo musical Axé Bahía. Carvalho entró como reemplazo de la bailarina Flaviana Seeling, una de las integrantes originales, quien dejó la agrupación debido a su embarazo.

La mayor parte de su carrera artística la desarrolló en programas de la televisión peruana.