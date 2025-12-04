Pamela Franco y Christian Cueva cobrarían hasta 70 mil soles por concierto juntos, según Magaly TV

Pamela Franco y Christian Cueva se unen para dar conciertos juntos. Días atrás, la cumbiambera dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que el futbolista peruano será parte de su Cervecero Tour, la nueva gira de Pamela para cantar en distintos escenarios en el Perú sus temas: El cervecero, Hasta el fin del mundo, Nos queremos y qué, entre otros.

Con su canción El cervecero, la exintegrante de Alma Bella mostró un video en su cuenta de Instagram con momentos de sus shows con Christian Cueva, así como breves pasajes de los videoclips que ambos tienen juntos. “Diciembre se activa y el show también. Pamela Franco y orquesta”, se lee en el post.

Ahora, Magaly TV: La Firme reveló los montos que cobra Pamela Franco por cantar con Christian Cueva en Lima y provincias. “Acabo de conversar con Pamela, ¿ustedes están animados con Christian? Estamos con el Tour Cervecero”, empezó diciendo la mánager de la artista al mencionado programa.

Para los conciertos de la pareja en Lima, la trabajadora mencionó que se estaría cobrando 50 mil soles por Año Nuevo. No obstante, el monto más elevado fue para las presentaciones en provincia donde la cantante y el deportista cobrarían hasta 70 mil soles, fuera de los gastos por hospedaje y estadía.

“Pamela Franco y orquesta sola está saliendo en 50 (mil soles), para Año Nuevo. Si en caso contratas a Christian te dejamos a 70 (mil soles), adicional a eso tendrías que comprar pasajes para tres personas”, expresó la mánager de Franco a Magaly TV.