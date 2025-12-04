Últimas Noticias
Pamela Franco y Christian Cueva cobrarían hasta 70 mil soles por concierto juntos, según Magaly TV

Pamela Franco sumó a Christian Cueva a su gira de conciertos para Navidad y Año Nuevo.
Pamela Franco sumó a Christian Cueva a su gira de conciertos para Navidad y Año Nuevo. | Fuente: YouTube (Pamela Franco)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Cantarán en el escenario! Luego de su salida de Emelec, Christian Cueva se sumará a la gira de conciertos de su pareja Pamela Franco para Navidad y Año Nuevo.

Pamela Franco y Christian Cueva se unen para dar conciertos juntos. Días atrás, la cumbiambera dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que el futbolista peruano será parte de su Cervecero Tour, la nueva gira de Pamela para cantar en distintos escenarios en el Perú sus temas: El cervecero, Hasta el fin del mundo, Nos queremos y qué, entre otros.

Con su canción El cervecero, la exintegrante de Alma Bella mostró un video en su cuenta de Instagram con momentos de sus shows con Christian Cueva, así como breves pasajes de los videoclips que ambos tienen juntos. “Diciembre se activa y el show también. Pamela Franco y orquesta”, se lee en el post.

Ahora, Magaly TV: La Firme reveló los montos que cobra Pamela Franco por cantar con Christian Cueva en Lima y provincias. “Acabo de conversar con Pamela, ¿ustedes están animados con Christian? Estamos con el Tour Cervecero”, empezó diciendo la mánager de la artista al mencionado programa.

Para los conciertos de la pareja en Lima, la trabajadora mencionó que se estaría cobrando 50 mil soles por Año Nuevo. No obstante, el monto más elevado fue para las presentaciones en provincia donde la cantante y el deportista cobrarían hasta 70 mil soles, fuera de los gastos por hospedaje y estadía.

“Pamela Franco y orquesta sola está saliendo en 50 (mil soles), para Año Nuevo. Si en caso contratas a Christian te dejamos a 70 (mil soles), adicional a eso tendrías que comprar pasajes para tres personas”, expresó la mánager de Franco a Magaly TV.

Pamela Franco es la actual pareja del futbolista Christian Cueva.
Pamela Franco es la actual pareja del futbolista Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Christian Cueva cantará junto a Pamela Franco en gira de conciertos

Christian Cueva cantará al lado de su pareja Pamela Franco en su gira de conciertos para Navidad y Año Nuevo. Luego de dejar el equipo de Emelec, de Ecuador, el volante peruano se dedicaría a la música avivando así un posible alejamiento del futbol.

Por otro lado, sobre la dinámica del show de Pamela Franco con Christian Cueva, su mánager explicó al programa Magaly TV: La Firme que el exjugador de Alianza Lima y Cienciano entrará en mitad de cada show de la cantante para poder hacer un dúo de sus temas más populares.

"Christian entra en medio del show de Pamela, los dos hacen su show. Él va a turnarse con Pamela. Pamela normalmente canta en sus dos horas de show hasta 15 temas", explicó la también responsable de los contratos de Pamela Franco.  

Pamela Franco incluyó a Christian Cueva a su Tour Cervecero para diciembre.

Pamela Franco incluyó a Christian Cueva a su Tour Cervecero para diciembre.Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela Franco viajó a Ecuador y sorprendió a Christian Cueva por su cumpleaños

Pamela Franco tuvo un gran gesto de amor para Christian Cueva en el día de su cumpleaños el último domingo 23 de noviembre.

¿Qué pasó? La cantante de cumbia decidió viajar a Ecuador, país donde Cueva jugaba por el equipo de Emelec, para poder estar con el futbolista quien cumplía 34 años.

Su hermana, Karla Franco, decidió compartir breves videos en Instagram donde Christian Cueva y Pamela Franco están posando abrazados acompañados de los padres del exjugador de la selección peruana, quien lucía un polo negro y unos jeans.

En la imagen se ve una torta de cumpleaños con un balón clásico ubicado en la parte posterior y una decoración con globos negros y rojos de fondo.

Del mismo modo, otro video mostró a Pamela Franco cantando su popular tema Dile la verdad, en medio de un salón donde estaban los familiares y amigos cercanos del deportista y la exintegrante de Alma Bella.

En el lugar también estaba una orquesta acompañando a Franco, quien dedicó el tema a su pareja, quien bailaba al ritmo de la música junto con los músicos.  

Christian Cueva Pamela Franco Magaly Medina

