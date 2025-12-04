Yahaira Plasencia coincidió con Jefferson Farfán en aeropuerto y aclara qué pasó

Yahaira Plasencia confirmó que coincidió con Jefferson Farfán en el aeropuerto, mientras ambos esperaban para ingresar a la zona de embarque. La cantante contó que hacía la cola habitual cuando una mujer empezó a comentarle que el exfutbolista se encontraba muy cerca.

"Yo estaba en la cola y me dijeron 'Yahaira, ahí está tu Farfán' y le dije: 'Señora, qué le pasó', y otra señora le dijo: 'Farfán, ahí está tu Yahaira'", contó durante su participación en América Hoy.

Aunque estaban a pocos metros, Plasencia aseguró que no llegó a verlo y, por lo tanto, no hubo saludo entre ellos. También recordó que su relación con el popular 'Foquita' terminó hace más de cinco años y que cada uno sigue con su vida en etapas completamente distintas.

A pesar del tiempo, la cantante continúa siendo una de las exparejas más mencionadas del exdeportista, debido a la exposición mediática que tuvo su relación y a lo cercanos que se mostraban durante esos años.

Yahaira Plasencia admite que engañó a Jefferson Farfán

En julio pasado Yahaira Plasencia habló de su relación con Farfán y, en conversación con el periodista Giancarlo Granda, la salsera reconoció haberle sido infiel al exjugador, tras comentar que "todo el mundo" se enteró.

"Sí, claro, a nivel nacional. ¿No lo viste? No te hagas pues”, respondió Plasencia cuando se le preguntó directamente si engañó a Farfán. "No encontraron nada, pero salió una persona en El Valor de la Verdad, lo vio todo el mundo", añadió, haciendo referencia al programa televisivo donde se hicieron públicas acusaciones.

Yahaira Plasencia revela que fue traicionada por personas de confianza

Luego de dar su testimonio, la salsera reconoció su error por haber confiado en personas que creyó que nunca la traicionarían.

"Soy muy confiada. Muchas de las cosas que me han pasado es por haber confiado en la gente que he tenido al frente mío. Me han fregado laboralmente, me han robado, mentido, y en el amor también", contó.

También recordó que en ese momento no supo cómo enfrentar la presión mediática. "Tenía Perú completo encima de mí, me cayó un baldazo de agua fría, no supe cómo manejarlo, cometí muchos errores", confesó.

No obstante, Yahaira considera ese capítulo cerrado y dice que no tiene interés en revivirlo: "Yo no quiero hablar de Jefferson, no me interesa hacerlo. Han pasado cinco años desde que él y yo no estamos, a mí no me suma ni me resta hablar de él".