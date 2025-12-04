Últimas Noticias
Andrés Wiese vuelve a la televisión tras superar apendicitis: ¿estará en 'Al fondo hay sitio'?

Andrés Wiese regresa a América Televisión con programa propio tras superar apendicitis.
Andrés Wiese regresa a América Televisión con programa propio tras superar apendicitis. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Regresa a Las Lomas? Luego de ser dado de alta tras ser operado de emergencia, el actor Andrés Wiese fue incluido en un nuevo proyecto televisivo para el 2026.

Andrés Wiese vuelve a la televisión. El modelo y actor peruano regresará a la pantalla chica para el 2026. Esto, luego de ser dado de alta después ser internado —y operado— de emergencia en una clínica local tras un diagnóstico de apendicitis aguda y diverticulitis que aquejaba su salud en los últimos meses.

Wiese, quien es recordado por su papel de Nicolás De Las Casas en la popular serie Al fondo hay sitio, regresará a América Televisión, según informó la propia casa televisiva en su preventa Conexión 2026.

En ese sentido, se conoció que el actor de Sube a mi nube encabezará un nuevo programa titulado Destinos, que le permitirá viajar a diferentes puntos del Perú mostrando la diversidad cultural, riqueza y atractivos en las distintas regiones.

“El artista tendrá a su cargo el espacio llamado ‘Destinos’ que será un programa que mostrará al público diversos lugares del Perú que recorrerá y dará a conocer a su audiencia”, se lee en la descripción de la presentación del programa.

Es así como Andrés Wiese demostrará todo su talento para la conducción en un programa propio exhibiendo la geografía peruana y contando su propia experiencia.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre su nuevo reto profesional en América Televisión. No obstante, se espera conocer pronto la fecha de estreno del programa, así como la programación.

Andrés Wiese conducirá un programa de viajes por diversos puntos del Perú.
Andrés Wiese conducirá un programa de viajes por diversos puntos del Perú. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)

Andrés Wiese fue dado de alta y celebró tricampeonato de la ‘U’

Andrés Wiese reapareció en redes sociales tras haber sido hospitalizado de emergencia debido a una apendicitis aguda y diverticulitis, diagnóstico que lo llevó a ser sometido a una cirugía.

Luego de varios días internado, el artista compartió con sus seguidores, el último 9 de noviembre, la buena noticia de que ya fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación.

En una publicación acompañada de fotos donde luce la camiseta de Universitario de Deportes, Wiese expresó su gratitud y alegría tanto por su mejoría como por el reciente tricampeonato del equipo crema.

"Me dieron de alta después de estar internado unos días en la clínica por una operación inesperada y de emergencia. Me voy a casa sin apéndice, con diverticulitis y aún un poco adolorido (…) pero contento por el segundo tricampeonato de nuestra historia. Ahora toca cuidarse más (y mejor) para poder seguir celebrando más copas y por muchos años más (...) Y Dale U toda la vida”, escribió el actor.

Andrés Wiese reveló los motivos de su salida de Al fondo hay sitio

Andrés Wiese habló sobre su salida de Al fondo hay sitio, popular serie peruana donde interpretó a Nicolás de las Casas entre el 2009 y 2016. Fue durante su participación en el podcast La lengua que Wiese explicó que no quería que el mencionado programa sea su "único universo".

"Hay gente que decidió volver a la serie, están felices y vivirán haciéndola por el resto de su vida, a mí me sirvió para darme cuenta de que había otras cosas. Tenía claro de que no quería que fuera mi único universo", declaró en setiembre de 2024.

Por otra parte, reconoció que el ritmo de trabajo era intenso, lo que le dificultaba disfrutar de su vida personal. "No estaba enjaulado ni preso, pero no había esta libertad de decir: 'oye, la próxima semana vamos a almorzar', porque recién un día antes me enteraba cómo era mi día de grabación", comentó.

