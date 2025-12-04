Andrés Wiese vuelve a la televisión tras superar apendicitis: ¿estará en 'Al fondo hay sitio'?

Andrés Wiese vuelve a la televisión. El modelo y actor peruano regresará a la pantalla chica para el 2026. Esto, luego de ser dado de alta después ser internado —y operado— de emergencia en una clínica local tras un diagnóstico de apendicitis aguda y diverticulitis que aquejaba su salud en los últimos meses.

Wiese, quien es recordado por su papel de Nicolás De Las Casas en la popular serie Al fondo hay sitio, regresará a América Televisión, según informó la propia casa televisiva en su preventa Conexión 2026.

En ese sentido, se conoció que el actor de Sube a mi nube encabezará un nuevo programa titulado Destinos, que le permitirá viajar a diferentes puntos del Perú mostrando la diversidad cultural, riqueza y atractivos en las distintas regiones.

“El artista tendrá a su cargo el espacio llamado ‘Destinos’ que será un programa que mostrará al público diversos lugares del Perú que recorrerá y dará a conocer a su audiencia”, se lee en la descripción de la presentación del programa.

Es así como Andrés Wiese demostrará todo su talento para la conducción en un programa propio exhibiendo la geografía peruana y contando su propia experiencia.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre su nuevo reto profesional en América Televisión. No obstante, se espera conocer pronto la fecha de estreno del programa, así como la programación.