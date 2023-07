Brenda Carvalho y Julinho descartan contraer matrimonio: "Nunca hubo planes de boda"

Brenda Carvalho y Julinho tienen una relación de más de 10 años y son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento nacional. Sin embargo, el exfutbolista de Sporting Cristal reveló que no tienen planes de matrimonio.

“Nunca hubo planes de boda. Brenda ya fue casada y yo también. Ya vamos a cumplir 13 años juntos. Si funciona así, ¿para qué cambiar?”. Asimismo, descartó totalmente que la bailarina le haya sido infiel como se especuló hace unos meses:

“La confianza es total. Yo nunca dudé, no es la primera vez que pasa eso. Yo una vez estaba en Brasil y Brenda salió a bailar con los amigos y todo el mundo decía ‘hay beso, hay beso’, entonces yo fui a la televisión y dije ‘imposible, yo conozco a Brenda’ y no había nada”, dijo Julinho para Perú 21.

Por otro lado, reveló que se rio con Brenda Carvalho de esos rumores. “Yo sé la mujer que está a mi lado y Brenda no hace eso. Venimos de culturas diferentes y yo confío en mi mujer. No tengo miedo de poner mis manos al fuego”, finalizó.

En la gran final de 'El Gran Show', Brenda Carvalho y Julinho celebran el bicampeonato de la modelo en el 2017.Fuente: @brendacarvalhoaxe

Brenda Carvalho y Julinho iniciaron tratamiento para convertirse en padres

Brenda Carvalho y Julinho Andrade sorprendieron a sus seguidores al anunciar que desean convertirse en padres tras llevar una relación de más de una década.

En una entrevista al programa América Espectáculos, la bailarina brasilera comentó que todo dependerá del tratamiento y las recomendaciones que le brinde su médico. Por lo pronto, ya tiene programada su primera cita.

"Estoy justamente haciendo un tratamiento. Vamos a ver si me funciona, mañana tengo la cita, estoy bien. La idea es conversar con el doctor, a ver qué me dice, qué me recomienda, a ver qué hacemos y ya damos el siguiente paso", dijo la modelo brasileña.

Sobre el largo romance que mantiene con Julinho, exdeportista y comentarista deportivo, Brenda Carvalho indicó que la clave para llevar una buena relación es la comunicación y compartir cosas no sólo como pareja, sino también como mejores amigos.

"Conversación, comunicación, sonrisa y mucho chiste. En una relación tienes que ser patas primero, mejores amigos, eso fue nuestro gran secreto, decirnos todo lo que pensamos, eso es chévere", concluyó.