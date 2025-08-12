Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Pee Wee, exvocalista de Kumbia Kings, fue detenido por conducir en estado de ebriedad

Su trayectoria artística empezó cuando grabó su primer video con los Kumbia Kings titulado 'Sabes a chocolate'.
Su trayectoria artística empezó cuando grabó su primer video con los Kumbia Kings titulado 'Sabes a chocolate'. | Fuente: Instagram: Pee Wee
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El artista, reconocido por su interpretación del tema Na Na Na (Dulce Niña), recuperó su libertad anoche tras pagar una fianza de 5.000 dólares.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante mexicoestadounidense Irvin Salinas, exvocalista de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, también conocido como Pee Wee, fue arrestado el fin de semana por conducir bajo estado de ebriedad o intoxicación en el estado de Texas, según medios estadounidenses.

Salinas, de 37 años, fue fichado y acusado el lunes por conducir en estado de ebriedad el domingo pasado, según los registros del condado de Hidalgo citados por la estación de NBC Valle Central.

El artista fue puesto en libertad anoche tras pagar una fianza de 5000 dólares.

Pee Wee acumula dos arrestos por conducir ebrio en menos de dos años

Esta es la segunda ofensa de este tipo que Pee Wee comete en menos de dos años en ese condado.

El artista también fue arrestado el 20 de enero de 2024 por conducir en estado de ebriedad, de acuerdo a los registros judiciales.

Por este primer caso, el exvocalista tuvo que usar un dispositivo de monitoreo de alcohol en su vehículo, que fue retirado el mes pasado, tras cumplir con la sentencia.

¿Quién es Pee Wee?

Pee Wee, nacido en el estado de Washington (EE.UU.), se dio a conocer como vocalista de la banda Kumbia Kings y vocalista principal de Kumbia All Starz, ambas bandas creadas por AB Quintanilla, hermano de la fallecida cantante Selena.

Con los Kumbia Kings, interpretó grandes éxitos en la década de los 2000 como Sabes a chocolate y Na Na Na (Dulce Niña)'.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Pee Wee Kumbia Kings

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA