“Hermosa, para mí ya eres ganadora”: Denisse Guerrero, de Belanova, elogia a su imitadora de ‘Yo Soy’

La reconocida cantante mexicana Denisse Guerrero, vocalista de la agrupación Belanova, sorprendió a sus seguidores al elogiar públicamente a Katherine Zegarra, conocida artísticamente como Karin Idol, quien la imita en Yo Soy.

Guerrero compartió en sus historias de Instagram un video de su presentación en el concurso y le dedicó un mensaje lleno de cariño: “Hermosa, para mí ya eres ganadora. Nos vemos en noviembre en Perú”. Asimismo, en otra publicación donde aparece la imitación, expresó: “Me emociona ver todo el talento y la dedicación que pones en lo que haces. Gracias por compartir tu arte con tanto corazón, un abrazo enorme hasta Perú”.

La respuesta de Karin Idol no se hizo esperar. La participante de Yo Soy manifestó su alegría y agradecimiento tras recibir el reconocimiento de la artista original: “Estoy tan feliz, no puedo creer que haya llegado hasta allá a donde ella. Le agradezco bastante porque sé que ella está muy emocionada y contenta de que estemos llevando sus canciones. Qué bonito que ella vea todo el trabajo porque me estoy esforzando muchísimo para que quede exacto. Estoy tratando de pulirme en cada gala”.

El gesto de Denisse Guerrero emocionó a Karin Idol y también a los fans de Belanova ya que la banda mexicana estará en noviembre en Perú por lo que crece la expectativa de que pueda invitarla a su show.

El regreso de Yo Soy

La nueva temporada de Yo soy cuenta con la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez. Junto a Carlos Alcántara, el jurado está conformado por Ricardo Morán y Jely Reátegui. El estreno fue con un concierto gratuito desde la Plaza de Armas de Surco, donde desfilaron varios imitadores.

Con 40 años en la actuación, Carlos Alcántara dice que está preparado para asumir este nuevo reto en el programa. “Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo problemas. Acabo de cumplir 40 años como actor, así que toda esa experiencia me respalda”, indicó.

¿Quién fue el último campeón en el programa Yo Soy?

Yo soy emitió su última temporada entre el 25 de abril al 2 de julio de 2022. El último programa se llamó Yo Soy, 10 años y tuvo como ganador a Jorge 'Toño' Muñoz, quien imitó al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.