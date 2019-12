Carlos Carlín desea la reconciliación entre los peruanos para el 2020. | Fuente: Instagram

El 2019 se acaba y todos comienzan con los deseos para el año siguiente. Uno de ellos es Carlos Carlín quien se imaginó qué noticias le gustaría ver al iniciar el 2020.

Pensando en los últimos baches en la política peruana, el actor tiene claro su pedido: "Le deseo al Perú un poco de decencia", dijo el recordado Tony de "Pataclaun". A él le gustaría abrir los periódicos y leer que nuestro país "por fin, se reconcilió y que los peruanos vamos juntos caminando en un mismo sentido". Pues en estos días solo ve conflicto.

Este sábado 21, Carlos Carlín formará parte de "El dúo perfecto" como jurado invitado. Esta no es su primera participación en el programa de Gisela Valcárcel así que, ¿le gustaría ser parte del programa?

"Cada vez que puedo voy feliz a ser jurado invitado. ¿Algo perenne? No lo sé. Y cantando y bailando imposible porque haría el ridículo", dijo en comunicado de GV Producciones.

Carlos Carlín será jurado del programa de Gisela Valcárcel este sábado 21. | Fuente: Instagram

PROYECTOS PARA EL 2020

El actor, que protagonizó la cinta "Papá Youtuber", consideró que "El dúo perfecto" apuesta por el talento de las personas que están luchando por hacer una carrera artística. "La plataforma que le ofrece el programa de Gisela Valcárcel a los artistas es sumamente valiosa porque ahí nacen y se fortalecen carreras", sostuvo.

Para febrero del 2020, Carlos Carlín continuará en la conducción de "Wantan Night", además de estar en proyectos de teatro y de cine. "También me gustaría escribir textos, historias, para, ojalá, trasladarlas al cine", apuntó.

En tanto, el recordado actor de "Pataclaun" se irá de viaje. "Me voy solo, la soledad me encanta porque en este espacio nadie me molesta", comentó.

"PAPÁ YOUTUBER" EN EL MUNDO

La cinta “Papá Youtuber”, dirigida por Fernando Villarán, traspasó las fronteras de Perú y Argentina. La historia protagonizada por Carlos Carlín llegará a la cartelera mexicana e italiana, pero a través de nuevas adaptaciones.

Así lo reveló el portal Variety, al señalar que la agencia de ventas argentina FilmSharks Int'l Label The Remake Company fue la responsable de vender los derechos de remake a Cinépolis de México y Colorado Films de Italia, además de otros territorios pendientes.

Los derechos de "Papá Youtuber" se encuentran en negociaciones para proyectar las nuevas versiones de la película peruana en países como Alemania, España, Francia y Estados Unidos.