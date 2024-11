“La amo con toda mi alma”: Christian Cueva declara su amor en vivo a Pamela Franco tras beso en discoteca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva ya grita su amor a Pamela Franco a los cuatro vientos. El futbolista de Cienciano no se guardó nada y expresó todo el cariño que siente por la cantante y bailarina de 36 años luego del beso que le dio en una discoteca en Santa Clara, en Ate, el último sábado donde la cumbiambera estuvo con su orquesta haciendo un show en vivo.

Ahora, durante un enlace con el podcast Sin lenguas en los pelos, conducido por Carloncho y Renzo Winder, Christian Cueva aseguró que su acto en el escenario fue algo “natural” por el gusto que tiene él por la cumbia.

“Me gusta la música. Me gusta estar feliz la verdad. Por eso estuve ahí con ella (Pamela Franco). Siempre estoy apoyándola. Estoy feliz por eso. Feliz por todos sus éxitos. Ya habrá momento para conversar porque hay muchas cosas que aclarar”, manifestó

Asimismo, Cueva afirmó que Pamela Franco “se puso tímida” en el momento en que le dio un beso ante la vista de decenas de personas que los grabaron a ambos difundiendo los videos en redes sociales y deslizando una “oficialización” de su romance.

“Ella (Pamela Franco) se me puso tímida. Lo importante aquí es que uno disfrute de los éxitos de Pamela. La verdad es que es una persona que me gusta mucho, me gusta lo que hace y hoy, por hoy, estoy feliz la verdad”, señaló.

Pamela Franco rompió su silencio luego de recibir un beso de Christian Cueva en discoteca. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Christian Cueva expresó su amor a Pamela Franco y ella se pone “nerviosa”

Por otra parte, Christian Cueva recalcó que quiere "hacer las cosas bien” con Pamela Franco luego de que semanas atrás ambos fueran captados juntos en una conocida sanguchería en Lima y en una discoteca en Trujillo en el programa Magaly TV La Firme.

“Hay puntos que voy a aclarar. Yo la verdad quiero hacer las cosas bien con ella y quiero hacer las cosas bien en mi vida”, señaló el exintegrante de la Selección Peruana.

Acto seguido, Cueva dejó en shock a Pamela Franco al declararse en vivo. “Yo siempre voy a querer lo mejor para ella. Quiero decirle que la amo con toda mi alma. Eso es todo lo que puedo decir. Lo natural es lo más bonito que hay. Siempre estoy encarando”, expresó el futbolista haciendo sonrojar a la cantante.

Ante esta declaración, Pamela Franco mencionó estar “nerviosa” con las palabras del futbolista. “No sé qué decir. Él siempre me pone así. No me desagrada lo que él diga, pero no sé qué responderle”, acotó Franco negando que haya rechazado el beso que le dio Cueva el otro día. “No lo rechacé. Él me pone nerviosa”.

Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron al aparecer juntos en una discoteca en Ate. | Fuente: Instagram (cueva10oficial) (pamelafrancoviera)

Christian Cueva sorprendió al besar a Pamela Franco en show en vivo

Pamela Franco y Christian Cueva ya no se enconden más. El futbolista de Cienciano sorprendió al aparecer en el escenario junto a la cumbiambera en la presentación que hizo ella con su orquesta en una conocida discoteca en Santa Clara, en Ate Vitarte, para celebrar Halloween la noche del último jueves 31 de agosto.

Ante los gritos y celulares de los asistentes quienes los grabaron, Pamela Franco y el exintegrante de la Selección Peruana no dudaron en mostrarse juntos, incluso cantando los populares temas Dile la verdad y Primer amor, interpretados por la exintegrante de Alma Bella.

En los diversos videos difundidos en redes sociales, se pudo ver al popular ‘Aladino’ mirando fijamente a la cumbiambera y sosteniendo el micrófono que le dieron para que pueda entonar las letras de los temas interpretados por Pamela Franco y su orquesta que seguía tocando y animando el show.

Seguidamente, Christian Cueva no pudo resistir las ganas de ponerse romántico en el escenario, por lo que cogió el rostro de Pamela Franco para darle un beso en la mejilla, generando un gran bullicio confirmando así el romance que fue tema por varios meses en medio de ‘ampays’ y separaciones con sus exparejas.

Pamela Franco difundió videos en discoteca donde estuvo con Cueva

Pamela Franco decidió compartir videos de su presentación en la misma discoteca donde recibió un beso por parte de Christian Cueva. La expareja de Christian Domínguez informó en sus redes que hizo tres presentaciones la noche previa a Halloween el jueves.

En un primer video apareció con un maquillaje y un traje negro para una presentación en un medio local. Más tarde, difundió otro registro audiovisual anunciando que tenía otro show en una conocida discoteca en La Molina.

Finalmente, Franco compartió dos videos más donde aparece en el mismo club nocturno en Santa Clara donde fue grabada cantando junto con Cueva. Sin embargo, en los videos, la artista de 36 años está sola con sus bailarinas sin la presencia del exfutbolista de Alianza Lima, Universidad San Martín, Sao Paulo, entre otros equipos.

Por otro lado, Christian Cueva no compartió ningún video —o foto— de su visita a la discoteca donde cantó con Franco. No obstante, usuarios en Tik Tok compartieron videos de Cueva llegando al local de La Molina, saludando al público que coreaba su nombre para preparar lo que sería una oficialización de su romance con la bailarina.

