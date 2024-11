Pamela Franco niega haberse incomodado con beso de Christian Cueva: "Él me sorprendió, nunca lo imaginé"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco y Christian Cueva protagonizaron uno de los momentos más comentados en la farándula local el último fin de semana ¿Qué pasó? Resulta que la cantante de cumbia fue vista en vivo —y en directo— junto con el futbolista de Cienciano cantando y disfrutando en un escenario mientras eran aplaudidos por el público presente.

Fue en la madrugada del sábado, en una conocida discoteca en Santa Clara, en Ate, que Cueva subió al escenario donde estaba Pamela Franco con su orquesta celebrando Halloween para acercarse a ella y darle un beso en la mejilla generando una supuesta “oficialización” de ambos.

Asimismo, en redes sociales, y otros medios locales, se especulaba de una presunta incomodidad de Pamela Franco con Christian Cueva por interrumpir su espectáculo y también por intentar besarla ante la mirada de decenas de personas. Sin embargo, la propia Franco negó haberse sentido incómoda con el deportista.

“La gente se divirtió que es lo más importante. Me pagaron (el show completo). (El beso) fue en la mejilla. Yo estaba concentrada cantando y estaba cerrando los ojos. Me han dicho que yo lo he despreciado. No es cierto. Hablan un montón y no saben. Dicen que triunfó el amor (risas)”, declaró este lunes la exintegrante de Alma Bella en el podcast Sin lenguas en los pelos, conducido por ‘Carloncho’ y Renzo Winder.

Christian Cueva cantó y dio un beso en la mejilla a Pamela Franco en discoteca. | Fuente: Instagram (cueva10oficial)

Pamela Franco asegura que show con Christian Cueva “no fue armado”

Por otro lado, Pamela Franco recalcó que la presentación con su orquesta en la discoteca en Ate era para cumplir con las presentaciones que tenía programadas en Halloween. En ese sentido, descartó que el show con Christian Cueva haya sigo “armado”.

“Yo estaba cantando de lo más normal, así como cualquier show. Él me sorprendió. No me imaginé que (el beso) iba a pasar. Eso no estaba armado. Eso es mentira porque si analizan los videos yo estaba nerviosa por la situación. Además, no subía al escenario cualquier persona, subió una persona con la que se había hablado muchas cosas. No supe manejar la situación. No sabía cómo actuar. Esa es la realidad”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si el beso de Christian Cueva puede ser considerado “una oficialización”, la también bailarina señaló: “No sé qué llaman oficialización. ¿Ustedes creen que si estoy con alguien tenga que decir que estoy con él’?”.

Sin embargo, Pamela Franco admitió que Christian Cueva “le robó” el espectáculo que ella estaba haciendo con su orquesta”. “(Christian Cueva) me robó el espectáculo. Esa es la palabra. El cantó todo. Lo que sí se puede decir es que él se sabe todas mis canciones. Estoy pensando seriamente en contratarlo”, bromeó la cantante.

Pamela Franco aseguró que espectáculo con Christian Cueva "no fue armado". | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Christian Cueva sorprendió al besar a Pamela Franco en show en vivo

Pamela Franco y Christian Cueva ya no se enconden más. El futbolista de Cienciano sorprendió al aparecer en el escenario junto a la cumbiambera en la presentación que hizo ella con su orquesta en una conocida discoteca en Santa Clara, en Ate Vitarte, para celebrar Halloween la noche del último jueves 31 de agosto.

Ante los gritos y celulares de los asistentes quienes los grabaron, Pamela Franco y el exintegrante de la Selección Peruana no dudaron en mostrarse juntos, incluso cantando los populares temas Dile la verdad y Primer amor, interpretados por la exintegrante de Alma Bella.

En los diversos videos difundidos en redes sociales, se pudo ver al popular ‘Aladino’ mirando fijamente a la cumbiambera y sosteniendo el micrófono que le dieron para que pueda entonar las letras de los temas interpretados por Pamela Franco y su orquesta que seguía tocando y animando el show.

Seguidamente, Christian Cueva no pudo resistir las ganas de ponerse romántico en el escenario, por lo que cogió el rostro de Pamela Franco para darle un beso en la mejilla, generando un gran bullicio confirmando así el romance que fue tema por varios meses en medio de ‘ampays’ y separaciones con sus exparejas.

