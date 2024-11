Pamela Franco asegura no tener ningún problema con Karla Tarazona: "Tampoco somos amigas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco se sinceró sobre lo que piensa de Karla Tarazona, la exesposa de Christian Domínguez. La cumbiambera afirmó que no tiene “ningún problema” con la modelo y conductora de televisión vinculada, recientemente, a una reconciliación con su expareja y padre de su pequeña hija.

Fue durante una entrevista en el podcast Sin lenguas en los pelos, conducido por Carloncho y Renzo Winder, que la cantante de 36 años aclaró que solo tuvo un “trato cordial” con Karla Tarazona con quien, aclaró, no hay ningún tipo de amistad.

“Siempre dije que en ese momento (de mi relación con Christian Domínguez) era importante tener un trato cordial y de respeto, pero nunca hemos sido amigas. Yo no le hice nada a ella. Ella no tiene por qué sentir un sentimiento negativo hacia mí”, comenzó diciendo la exintegrante de Alma Bella, quien terminó su relación con Christian Domínguez en enero de este año.

Seguidamente, la artista añadió: “Si yo no tengo un sentimiento negativo hacia ella (Karla Tarazona), menos ella hacia mí. Creo que debe haber un trato cordial con ella porque mi hija y su hijo son del mismo papá. Creo que nosotras somos adultas y debemos velar porque ellos sean hermanitos y se quieran”.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Christian Domínguez y Karla Tarazona?

Christian Domínguez y Karla Tarazona aparecieron juntos avivando una posible reconciliación entre ambos. El cantante y la popular conductora fueron captados en escenas comprometedoras en algunos eventos en Lima. No obstante, ninguno de ellos confirmó que hayan regresado.

Al respecto, Pamela Franco, quien tuvo una relación de cuatro años con Domínguez, le deseo “todo lo mejor” a los dos. En ese sentido, recalcó que cuando se encontraba con Tarazona “ni si quiera cruzaban palabras”.

“Solo la vi una vez que me invitaron a un programa. Luego en el cumpleaños de la bebé. La verdad no teníamos nada de qué hablar. No somos amigas y nunca nos hemos llamado por teléfono. Muy poco la vi. Solo la saludé dos veces”, manifestó.

En ese sentido, la cantante de Dile la verdad sostuvo: “A mí me extrañaría si alguna vez ella (Karla Tarazona) se refiere mal de mi porque no tendría por qué hacerlo. Al contrario, yo les deseo a él (Christian Domínguez) y a ella todo lo mejor”.

Pamela Franco: “Yo no quise dejar mi relación con Christian Domínguez”

Anteriormente, Pamela Franco mencionó que no quiso dejar su relación con Christian Domínguez por la hija que ambos tienen, pero que tuvo que concluir su vínculo. Además, pidió que no la involucren en la separación de Christian Cueva y Pamela López.

“Dejé mi relación (con Christian Domínguez) no porque yo quise, sino por lo que todo el mundo sabe (del 'ampay'). Lo otro no tiene nada que ver conmigo, esos comunicados (de Christian Cueva y Pamela López) son de otras personas que tienen que responder por sus actos”, manifestó en el programa Todo se filtra en agosto.

En ese sentido, Franco aclaró que no quiso concluir su relación con Domínguez, pero que tomó la decisión de terminar su vínculo debido al ‘ampay’ revelado por Magaly TV La Firme en enero de este año donde se vio al cumbiambero con la peruana Mary Moncada.

“Nadie cambia. La gente no cambia, uno mejora porque quiere mejorar. Yo no me voy a poner a señalar a nadie después de lo que pasé en mi última relación”, dijo al ser consultada si confía en las personas que “cambian” como lo declaró el mismo Christian Domínguez.

