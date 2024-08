“Sentir miedo es inevitable”: Cathy Sáenz, exproductora de 'Combate', revela que padece de cáncer de mama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cathy Sáenz, exproductora de Combate y Esto es guerra, ha compartido en sus redes sociales el difícil momento que está atravesando: "Hace dos semanas, me operaron de cáncer de mama". Anunció que se tomará un descanso para recuperarse y agradeció a sus familiares y amigos por el apoyo recibido durante este periodo.



"Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles", escribió Sáenz en una publicación en Instagram. Informó que la intervención fue un éxito y "lograron retirar toda la lesión". "Ahora toca un procedimiento inevitable: las radioterapias", añadió.

¿Cómo se encuentra Cathy Sáenz tras el cáncer de mama?

Cathy Sáenz señaló que se tomará un tiempo para regresar con más fuerza. "Hay prioridades en esta vida y la salud es una de ellas. Quiero descansar para poder recuperarme al 100%". A su vez, aseguró que se encuentra bien. "Volveré a trabajar de a pocos, siempre y cuando me sienta mejor. Me tomaré este tiempo para agradecer, disfrutar y ser mucho más consciente de la alegría de vivir".



"Más adelante, prometo contarles a detalle y enseñarles todo sobre este proceso. Sentir miedo es inevitable, pero la vida tiene emociones más bonitas... y, por eso, hay que darle con todo. Les pido que realicen sus chequeos preventivos todos los años, es más importante de lo que creen", añadió la productora.

¿Qué artistas mostraron su apoyo a Cathy Sáenz?

En la difícil situación que enfrenta Cathy Sáenz, varios artistas y figuras del entretenimiento han mostrado su apoyo y solidaridad. Renzo Schuller, su excompañero de trabajo en Combate y Esto es guerra, le envió un tierno mensaje en redes sociales: "¡Un besote mi Katilin!". Angie Arizaga, exchica reality, le dedicó unas sentidas palabras: "Sé que eres una persona muy fuerte. Te quiero".



Otras personalidades que le han expresado su apoyo tras conocer su estado incluyen al bailarín Anthony Aranda, los modelos Luciana Fuster, Ignacio Baladán, Jota Benz y Nicole Faverón, la actriz Katia Palma, los comediantes Jorge Luna y Mateo Garrido Lecca, y los cantantes Sandra Muente, Nicole Pillman y Ezio Oliva, entre otros.

