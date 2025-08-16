Últimas Noticias
"Soy alcohólico y no vengo a justificarme": César Vega rompe su silencio tras revelaciones de Suheyn Cipriani

La modelo Suheyn Cipriani denunció al salsero por agresión física y psicológica.
La modelo Suheyn Cipriani denunció al salsero por agresión física y psicológica. | Fuente: Instagram: @cesarvegaperu
Redacción RPP

Redacción RPP

·

El cantante reconoció que llegó a destrozar 12 puertas durante su convivencia con la modelo y asumió públicamente que padece una adicción.

César Vega reapareció para reconocer públicamente su adicción al alcohol y los episodios de violencia que protagonizó durante su relación con la modelo Suheyn Cipriani, madre de su segunda hija. 

El salsero confirmó que sí destruyó varias puertas del departamento que compartía con la modelo mientras estaba bajo los efectos del alcohol. “Eso es cierto, no tengo por qué negarlo”, mencionó. “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”, agregó. 

Las declaraciones del salsero que brindará al programa Día D se verá este domingo y su descargo llegan después de la participación de Cipriani en El valor de la verdad. Como se recuerda, la Miss Eco Internacional 2019 contó que Vega la agredió verbal y físicamente cuando estaba embarazada. 

En los videos compartidos en el programa, se ve al cantante romper puertas e insultándola mientras ella le pedía que no lo haga. Si bien Suheyn iba a regresar al espacio de TV para contar más detalles de su vida, el capítulo fue cancelado.

César Vega fue detenido por agredir a Suheyn Cipriani

En la madrugada del 25 de febrero de este año, César Vega fue detenido en la Comisaría PNP Villa Chorrillos. ¿El motivo? Una agresión física y verbal contra la exreina de belleza y entonces pareja, Suheyn Cipriani.

De acuerdo con el reporte policial conseguido por RPP, César Antonio Vega Ángeles, nombre completo del artista, fue encontrado en el piso de su vivienda al lado de Christian Cipriani, padre de Suheyn, quien también habría sido agredido por el cantante luego de intentar defender a su hija.

Según los testimonios de Suheyn Cipriani y su padre de 52 años, César Vega habría golpeado a la modelo. Todo ocurrió dentro del departamento que ambos compartían en el distrito de Chorrillos.

De igual manera, se supo que tras la agresión a Suheyn, ella llamó a su padre para que pueda auxiliarla. No obstante, César Vega no estaba en el lugar, por lo que el familiar decidió esperar al salsero, quien al llegar a su vivienda, inmediatamente cogió un cuchillo de la cocina para amenazar e intentar agredir al familiar de la joven.

César Vega Suheyn Cipriani

