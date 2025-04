Mónica Sánchez revela que fue sometida a una cirugía: "Agoté todos los medios para evitarla"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mónica Sánchez comunicó en sus redes sociales que finalmente se sometió a una cirugía que había postergado por mucho tiempo. Si bien no reveló detalles sobre su condición médica, la recordada 'Charito' de Al fondo hay sitio publicó una foto desde la cama de una clínica, donde se le ve con un cabestrillo en el brazo izquierdo; esto llevó a sus seguidores a especular que la intervención estaría relacionada con esa zona.

"Recuperándome de una cirugía que venía tiempo esperando por mí. Agoté todos los medios para evitarla con fisioterapia y fortalecimiento, pero no fue suficiente", escribió al inicio de su relato. También dijo que la falta de tiempo y haberse acostumbrado al dolor la llevaron a aplazar la operación. "No está bien hacerlo", agregó.

Mónica Sánchez reveló que intentó evitar la operación con terapias.Fuente: Instagram: Mónica Sánchez

La clave de bienestar, según Mónica Sánchez

En esa línea, Sánchez aprovechó su mensaje para hacer un llamado sobre la importancia de escuchar las señales del cuerpo y atenderlas a tiempo. "No normalicemos el dolor, ni físico ni emocional. Cuidemos nuestra salud, busquemos buenos profesionales y atendamos nuestro cuerpo a tiempo, porque es nuestro mayor aliado y canal para la vida", expresó.

Tras su publicación, varias figuras del medio artístico, como Kukuli Morante, Karime Scander, Magdyel Ugaz, Stephany Orúe y Nidia Bermejo, le enviaron mensajes de apoyo, al igual que sus más de 380 mil seguidores en Instagram.

Mónica Sánchez y su lucha contra el estrés

No es la primera vez que Mónica Sánchez hace públicos sus problemas de salud. Hace poco reveló que sufrió un cuadro de estrés y agotamiento. Explicó que la exigente rutina de grabaciones en Al fondo hay sitio influyó en su decisión de dejar la serie.

Su día comenzaba a las 5:00 a. m. y, tras un largo traslado a los estudios de Pachacámac, pasaba extensas horas en el set, a menudo hasta la noche. "Es un cansancio que se va acumulando. Era como una fábrica. El poco tiempo y energía para otras cosas importantes en mi vida se hicieron sentir", dijo en una entrevista que concedió a Verónica Linares.

El desgaste físico y mental no tardó en manifestarse. Dolores musculares, dificultades de concentración y problemas de memoria la llevaron a buscar ayuda médica. Un neurólogo le recomendó hacer cambios en su estilo de vida para preservar su salud.

Mónica Sánchez ha enfrentado diversos problemas de salud a lo largo de su carrera, muchos de ellos derivados del estrés y el agotamiento.Fuente: Instagram: Mónica Sánchez

El problema que afectó al voz de Mónica Sánchez

A los síntomas del estrés y cansanci, se sumó un problema en su voz. A finales de 2023, una faringitis afectó las cuerdas vocales de Mónica Sánchez, cambiando su registro. Aunque al inicio esto le generó preocupación, con el tiempo aprendió a aceptarlo.

"Ahora me gusta más, es un poquito más sensual. Igual tengo que ver a un foniatra porque no tengo una explicación lógica", comentó con humor.

Además, señaló que durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, no podía entonar las clásicas canciones de su personaje, porque su voz era demasiado grave.

"No podía cantar La malagueña con las alturas de antes y me estoy adaptando, pero ¿saben algo? Me está gustando, porque me saca un lado más sensual, así que estoy feliz con esa nueva voz", agregó.

"Perú tiene lugares hermosos donde escapar siempre. Mis favoritos son los que están cerca de una montaña", Mónica Sánchez.Fuente: Instagram: Mónica Sánchez

