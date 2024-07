Christian Thorsen regresa a la TV con 'El Gran Chef Famosos': "AFHS no es competencia para nosotros"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los participantes más queridos y esperados de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos es Christian Thorsen. Desde que compartió con sus seguidores su lucha contra el cáncer, han estado pendientes de él, de su estado de salud y si pronto regresará a la TV, ya que desde hace años no forma parte de Al fondo hay sitio.

Si bien reveló que no fue difícil que la producción de reality de cocina lo convenciera para formar parte dé, se mostró feliz de volver a la pantalla chica con este nuevo reto: "Desde que me sacaron (de AFHS) no estoy en tele, desde el 2015, mi último año que hice Al fondo hay sitio, imagínate, nueve años", resaltó.

A pesar de que aún tiene amigos "muy queridos" en la famosa serie, Christian Thorsen cree que no será problema que El Gran Chef Famosos coincida en el horario de AFHS: "No son competencia para nosotros", dijo a Trome. Asimismo, comentó que no sigue la serie desde su salida.

¿Por qué Christian Thorsen salió de Al fondo hay sitio?

Christian Thorsen interpretó de Raúl del Prado en Al fondo hay sitio y fue uno de los personajes bien recibidos. Sin embargo, en el 2016, y después de siete años de estar en pantalla, Efraín Aguilar confirmó que los guionistas decidieron dar por terminado su participación en la serie.

Ese mismo año, el artista se refirió como “una forma bruta” a la manera en la que el director le informó de su despido. “Me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él”, comentó en Hildebrandt en sus trece.

Siete años después, Christian Thorsen se refirió nuevamente al tema después de revelar que le ganó el juicio contra Al fondo hay sitio por despido arbitrario ya que lo perjudicó económicamente.

¿Contra quiénes competirá Christian Thorsen en El Gran Chef Famosos?

Los 12 participantes de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos, incluido Christian Thorsen, son: Leslie Shaw, Phillip Chu Joy, Diana Sánchez, Wendy Menéndez, Gachi Rivero, Adolfo Aguilar, Vanessa Terkes, Israel Dreyfus, Jely Reátegui, Carlos Palma y Matilde León Estas figuras tendrán la misión de impresionar a los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio con sus platos.

El estreno del reality de cocina será el martes 23 de julio a las 7:45 p.m., sin embargo, aún no se ha revelado quiénes serán los primeros seis participantes en ingresar al primer día de desafíos.

