Christian Thorsen sobre la posibilidad de regresar a 'Al fondo hay sitio': "Pondría muchas condiciones"

¿Se acerca el regreso del 'platanazo'? Christian Thorsen habló sobre la posibilidad de volver a formar parte del elenco de Al fondo hay sitio, a pesar de que su salida no se dio en buenos términos. El actor recordó que la forma en que se le informó el fin de su participación en la serie pudo haber sido más cuidadosa.

Pese a las circunstancias, el intérprete manifestó su disposición a regresar a la producción nacional, aunque con condiciones específicas que deberían ser aceptadas.

"Creo que pondría muchas condiciones y no estoy seguro de que las acepten... "Sí (me gustaría regresar), yo pasé un muy buen momento ahí, lo disfruté muchísimo, la pasaba muy bien. A veces veo los capítulos anteriores porque los disfruto, creo que hemos hecho cosas muy bonitas. Siempre la pasé bien, siempre fue muy bonito estar ahí, pero uno no debe estar donde no quieren que esté", señaló a Perú 21.

Christian Thorsen reponde a Efraín Aguilar por su salida de Al fondo hay sitio

Hace unos días, Efraín Aguilar sostuvo que, si bien había mantenido una buena relación con Christian Thorsen, la forma en que se le informó de su salida no fue la adecuada. "Nadie te botó, tu personaje terminó", enfatizó Aguilar a Trome.

Además, aclaró que su función como productor era seguir las indicaciones de los guionistas, quienes determinaron que el personaje de Thorsen había llegado a su fin.

Sobre lo último, el actor respondió: "Yo nunca dije que me habían botado, lo que dije fue que la forma en que me dijeron no fue la adecuada para mi forma de ver las cosas. Si me hubieran dado la mano, me hubieran mirado a los ojos y me hubieran dicho muchas gracias por tu chamba, yo no hubiera hecho nada. Fue por teléfono, además", detalló.



Christian dijo que su salida de Al fondo hay sitio "fue triste e incómoda", concretamente por la falta de gratitud a su participación.

"Nosotros sabemos bien que el personaje llega a un punto en que el guionista no quiere que estés más, pero (debieron decir) gracias por tu chamba, por 7 años de haber estado acá, por haber colaborado de alguna manera a que esto sea el éxito que es. Me hubiera encantado que hubiera sido así. Fue triste, claro que incómodo, pero sobre todo triste, no me gustó que la cosa fuera de esa manera", acotó.

Christian Thorsen regresa al teatro con El principito, el musical

Christian Thorsen anunció su regreso a la actuación teatral en la obra El principito, el musical, donde comparte roles con Aldo Miyashiro, Sandra Muente, Arianna Fernández, Sebastián Ramos, entre otros.

Después de un largo periodo sin estar en los escenarios debido al cáncer que padece, el actor expresó su emoción por esta oportunidad y su compromiso por ofrecer una buena interpretación.

"Estoy muy feliz de que me hayan convocado, apenas me enteré de que era esta obra me puse muy feliz. Después de mucho tiempo vuelvo a pararme en un teatro, pensé que ya no lo iba a hacer, hace mucho tiempo no pisaba las tablas, hace seis años que no hacía nada, pero como era El Principito, dije, ‘me mando’ y espero hacerlo bonito, porque me gusta mucho", comentó.

