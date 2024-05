Adolfo Chuiman regresó a 'Al fondo hay sitio' y revela por qué estuvo ausente: "Cuídate, me dijo el doctor"

Tras varias semanas ausente, Adolfo Chuiman regresó a las grabaciones de la teleserie Al fondo hay sitio, para retomar su papel de Peter McKay. Su reaparición ocurre luego de que Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), recibiera la impactante noticia de que Doña Antonia (Attilia Boschett) es la nueva dueña de su mansión.

Como era de esperarse, el regreso del mayordomo sorprendió a Francesca al aparecer inesperadamente en la puerta de su casa. Peter explicó a 'madame' que tomó el primer vuelo de regreso al Perú tras enterarse de los nuevos planes maliciosos de Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) en las Nuevas Lomas .

"No puedo creer que ese canalla esté otra vez aquí. La rata es un animal muy resistente", expresó Peter McKay al retornar, prometiéndole a Francesca Maldini ser su aliado en su lucha contra los 'Montalbán'.

¿Por qué Adolfo Chuiman estuvo ausente en Al fondo hay sitio?

Adolfo Chuiman explicó las razones detrás de su ausencia en las grabaciones de Al fondo hay sitio. En una entrevista con Verónica Linares, el actor detalló que su alejamiento temporal fue necesario por cuestiones de salud, siguiendo estrictamente las recomendaciones de su médico.

El intérprete detrás de Peter McKay, reveló que necesitaba un descanso debido a un agotamiento severo. "Yo me separé porque me mandaron a Mississippi (Estados Unidos) porque ya necesitaba un descanso, tenía agotamiento físico, me lo dijo el doctor: 'Cuídate un poco'", comentó.

Al ser consultado sobre su diagnóstico médico, Chuiman describió que sufrió un cuadro de estrés relacionado con las extenuantes jornadas de grabación en los estudios de Pachacamac.

"Caminaba un poco y me cansaba rápido y qué cosa era, mi hermano es psicólogo. El viaje es dos horas de ida y dos horas de regreso, son cuatro horas de tu vida y tú vas sentadito en el bus con tu maletín; y el único que tiene actividad es el chofer, tú no haces nada”, manifestó.

Adolfo Chuiman y la vez en que casi rechazó ser Peter en Al fondo hay sitio

Fue hace casi 15 años que Adolfo Chuiman decidió formar parte del elenco de Al fondo hay sitio. Sin embargo, quien da vida a Peter McKay, el mayordomo de la familia Maldini, no siempre quiso vestir la corbata michi ni el chaleco. De hecho, como confesó en enero pasado, en un principio declinó a la oferta que le hizo Efraín Aguilar, exproductor de la teleserie.

"No me gustó para nada [la idea de hacer de un mayordomo]. Después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo", afirmó el actor en una reciente entrevista para el portal Infobae.

Con el tiempo, no obstante, el personaje de Adolfo Chuiman terminó por convertirse en uno de los más entrañables. "Es el mayordomo enamorado, y eso lo hace mantenerse cerca siempre de su 'madame'. Hace su trabajo con amor por estar al lado de ella. Muchos se han sentido identificados, porque sucede", afirmó.

Laly Goyzueta revela difícil que fue grabar con Adolfo Chuiman en 1000 Oficios

En una reciente entrevista con RPP, Laly Goyzueta abrió las puertas de su memoria para hablar de su llegada al elenco de la recordada teleserie 1000 Oficios, así como anécdotas de su participación en las producción que emitía Panamericana Televisión.

"Ya había tenido la oportunidad de participar en otras telenovelas. Un día me encuentro con Fernando Guille y me comenta sobre un casting", compartió la actriz. "Así fue como llegué a conocer a Efraín Aguilar, quien me dio la oportunidad de sumarme al elenco de la serie. Recuerdo claramente la emoción de aquel momento y hasta la ropa que llevaba puesta".

Recordar el encuentro con Aguilar le sacó una enorme sonrisa: "Cuando Efraín apareció en su oficina, se agachó, me vio las piernas y me dijo: 'Sí, si tienes 'Las piernas más lindas de la televisión peruana'. Anda con fulano que ya empiezas a grabar'", relató entre risas. "Cuando empezamos el presupuesto era limitado, pero todos estábamos ahí porque realmente queríamos trabajar. Fueron tiempos muy bonitos".

Tras el inicio de las grabaciones, Goyzueta reveló por qué se le hizo difícil compartir roles con el experimentado Adolfo Chuiman. "Una de mis primeras escenas fue con Lucho Cáceres, porque él era mi pareja en la ficción... así fui acostumbrándome a grabar con los demás integrantes del elenco, pero cuando me tocaba grabar con Adolfo Chuiman me mataba de risa. Cuando lo veía a la cara me acordaba de su época en Risas y Salsa. Muchas veces tuve que grabar las escenas mirando a su costado".

