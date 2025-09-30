Christian Thorsen sobre su diagnóstico de cáncer: "Hoy se cumplen los tres años que me habían dado de vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Hoy se cumplen los tres años que me habían dado de vida", dijo Christian Thorsen al recordar el momento en que los médicos le diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, a mediados de 2022. A través de sus redes sociales, el actor señaló que decidió no someterse a quimioterapia y optó por un tratamiento alternativo.

"Esto no significa que esté en contra de la utilización de la quimioterapia, de la radioterapia o de cualquier otra alternativa que el paciente decida. Pero quería contarles que esa fue mi decisión, que estoy feliz y me siento muy bien. Eso me alegra obviamente muchísimo", expresó.

Los primeros síntomas y la herencia familiar del cáncer de Thorsen

Thorsen contó que el primer signo de la enfermedad fue un dolor en la cadera que se fue intensificando. "Yo no sabía qué hacer", relató, por ese motivo decidió acudir a un oncólogo.

"Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida", contó.

El actor también señaló que su condición estaría relacionada con una herencia familiar, ya que su padre padeció la misma enfermedad.

"Nunca me asusté ni dije: '¿Por qué a mí?'. Más bien dije: 'Esto es un regalo'. Hoy en día me doy cuenta de por qué lo dije, porque estoy acá sentado y se puede ayudar a mucha gente", comentó en aquel entonces.

Christian Thorsen declara su amor a joven emprendedora

Christian Thorsen celebra la vida y el amor al lado de la joven emprendedora Alejandra Castillo, con quien mantiene una relación sentimental. Su historia nace en medio de la batalla que el actor enfrenta luego de recibir un diagnóstico de cáncer en estado avanzado.

"Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor", escribió el recordado Raúl del Prado de Al fondo hay sitio.

¿Quién es Alejandra Castillo?

Aunque la relación entre Christian Thorsen y Alejandra Castillo comenzó a inicios de este año, fue solo en los últimos meses que ambos decidieron compartir públicamente fotos y mensajes románticos.

Más allá del amor, la pareja también emprende un proyecto juntos. Se trata de una empresa inmobiliaria bautizada como Thor&Cast, que une los apellidos de ambos.

"¡Este es solo el comienzo de grandes logros que construiremos juntos!", se puede leer en una de las publicaciones de Castillo al lado del actor.

Alejandra Castillo, además, es amiga de Darinka Ramírez -expareja del futbolista Jefferson Farfán-, y al igual que ella, trabaja en el rubro inmobiliario.