Vanessa Jerí revela que estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones: "Estoy segura de que Dios me cuidó"

Vanessa Jerí habló abiertamente sobre su fe en Dios al asegurar que se sintió cuidada por él en momentos difíciles. La actriz publicó tres videos en su cuenta de Instagram, donde compartió su testimonio y mostró emocionada una biblia que había recibido como regalo.

"Yo siempre decía: 'me encantaría compartir mi experiencia con mis seguidores', pero no veía el camino: dónde, cómo, porque soy una persona reservada en mi vida personal... Pero siempre hay un momento indicado, el tiempo correcto para transmitir lo que me pasó", señaló.

Vanessa Jerí dijo que estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones

En medio de su testimonio de fe, la recordada 'exchica terremoto' reveló que estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones.

"La primera vez salí volando por la ventana del espejo retrovisor: me destrozó la nariz, tengo diez puntos, perdí demasiada sangre y estaba muy grave. En una segunda ocasión, me extrajeron una muela con dolor y estuve a punto de que me diera una septicemia, por lo que tuvieron que operarme sin anestesia", comentó.

Aunque dijo que desde pequeña siempre fue creyente, esas experiencias la llevaron a renovar su fe en Dios.



"Estoy segura de que él me cuidó, me protegió de todo mal y me hizo mucho más fuerte de lo que era. A lo largo de mi vida, siento que él siempre ha estado a mi lado, acompañándome", añadió.

La actriz sorprendió a sus seguidores al revelar que vivió dos momentos terribles en su vida. | Fuente: Instagram: Vanessa Jerí

¿Quién es Vanessa Jerí?

Vanessa Jerí es una actriz y modelo peruana conocida por su participación en producciones televisivas. Pero su popularidad creció a inicios de la década del 2000, cuando formó parte del programa Mil Oficios, donde interpretó a la recordada 'Huequis'.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Administración Hotelera y Turismo en la Universidad. Sin embargo, interrumpió su carrera académica tras presentarse a un casting en Panamericana Televisión, al que asistió por casualidad, ya que buscaba realizar prácticas administrativas en el canal.

Fue seleccionada para integrar la serie Mil oficios, donde interpretó a Carola Olazo, una de las 'Hermanas Terremoto'. Posteriormente, protagonizó Así es la vida en América Televisión.

En 2006 participó en la miniserie Las vírgenes de la cumbia 2 y en 2007 actuó en la telenovela dominicana Trópico. Su debut en el cine llegó en 2008 con la película Mañana te cuento 2. Ese mismo año trabajó en más de quince obras teatrales junto a Ricky Tosso y formó parte del elenco de la obra En la cama, dirigida por Oswaldo Cattone.

Además de su faceta actoral, Jerí incursionó en realities y en la conducción televisiva. En 2010 participó en la primera temporada de El gran show y luego condujo el programa de espectáculos Mil disculpas.

Más adelante integró el elenco de la serie La bodeguita y participó en programas de competencia como Combate y Esto es guerra. También estuvo al frente de espacios como La súper movida y Hola a Todos.

Tras un tiempo alejada de la televisión, en 2021 regresó a la actuación en la cuarta temporada de De vuelta al barrio, donde interpretó a Melody. En 2025 volvió a la pantalla en Al fondo hay sitio, encarnando a Bambi Bambarén, secretaria del personaje Joel Gonzales.