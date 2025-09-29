Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli: "No voy a decir que estamos juntos o separados, voy a decir que estamos bien"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa asistió este martes a la gala de los premios Martín Fierro 2025, que reconocen a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina. La modelo y actriz peruana fue nominada en la categoría de Mejor Jurado por su participación en el reality argentino Cantando 2024.

Durante su paso por la alfombra roja, Figueroa fue abordada por la prensa y respondió a las preguntas sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están realmente separados?

Durante la rueda de prensa, llamó la atención la respuesta de Milett Figueroa cuando un periodista le preguntó si estaba definitivamente separada del presentador argentino.

"Realmente estamos bien, estamos conversando, creo que Marcelo también habló hoy por la mañana. Yo siempre trato de ser un poco más reservada, para preservar lo que es nuestra relación”, señaló.

Cuando el reportero hizo la repregunta, la peruana agregó: "No voy a decir que estamos juntos o separados, pero voy a decir que estamos bien".

En la alfombra de los premios, Milett Figueroa coincidió con Momi Giardina, expareja de Marcelo Tinelli, quien la entrevistó durante la cobertura del evento.

Marcelo Tinelli revela el error que cometió al hacer pública su ruptura con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli volvió a referirse a su ruptura con Milett Figueroa, esta vez para reconocer que cometió un error al anunciar la separación con la modelo peruana sin habérselo consultado.

El conductor argentino aseguró que, aunque la relación llegó a su fin, ambos mantienen un trato cordial. Sin embargo, la noticia generó varias especulaciones incómodas, por lo que Tinelli consideró que no se le dio el tratamiento adecuado al tema.

"Milett y yo estamos hablando, porque lo del miércoles fue una situación demasiado extrema", declaró en el programa streaming del presentador de espectáculos Ángel de Brito.

"El anuncio de la separación, me parece, pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar personalmente", agregó Marcelo.

Milett Figueroa seguirá participando en el reality Los Tinelli

Marcelo Tinelli también confirmó que, pese a la ruptura, Milett Figueroa continuará formando parte de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli, que se emite por Amazon Prime Video.

"(Milett) va a estar. Separados o no, va a estar. Es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen: 'lo que sea, es un reality'", aseguró.

Además, adelantó que la madre de la modelo peruana, Martha Valcárcel, también participará en las próximas grabaciones. "Va a estar en el reality Martha. Los que forman parte de mi vida", declaró.