Christofer Gonzales, jugador de Sporting Cristal, anunció su divorcio después de 12 años de matrimonio

El mediocampista de Sporting Cristal se separó de Romina Garfe y confirmó que fue de mutuo acuerdo. Su expareja eliminó las fotos que compartía con Gonzales.

A través de un comunicado en redes sociales, Christofer Gonzales, jugador de Sporting Cristal, anunció el divorcio con su esposa Romina Garfe. En el mensaje, el deportista explicó que esta decisión es de mutuo acuerdo, que no tienen una relación desde julio de este año y que no se debe a ningún problema externo.

"Estamos profundamente agradecidos por todo lo que hemos compartido en estos años, por los momentos de amor, comprensión y crecimiento personal que nos han unido. Seguiremos manteniendo un vínculo de respeto y aprecio mutuo, reconociendo la importancia de estos 12 años que nos han dado tantas experiencias valiosas", se lee en el mensaje.

El comunicado de Christofer Gonzales también fue compartido por Romina Garfe, quien después del anuncio, eliminó todas las fotos que tenía con el deportista.

Christofer Gonzales anunció separación con su esposa después de 12 años de matrimonio.Fuente: @christoferg92

¿Quién es Romina Garfe, expareja de Christofer Gonzales?

No se sabe mucho sobre Romina Garfe, pero en más de una ocasión le ha dedicado emotivas palabras. Por ejemplo, cuando Sporting Cristal fue campeón en 2020, compartió un mensaje en sus redes sociales.

"Campeones, vida mía. Qué felicidad me das, este 2020 me sorprendió tanto. Y a pesar de todo, siempre agradecidos por todo. Dios, gracias por bendecirnos tanto. Jamás olvidaré este año de tantas emociones", escribió.

Romina Garfe es una amiga cercana de Pamela López, expareja de Christian Cueva.

Christofer Gonzales regresó a Sporting Cristal

A fines de agosto de este año, Christofer Gonzáles fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal. Tras confirmarse su salida de Universitario de Deportes, donde llegó como una de las máximas figuras para el centenario, el volante nacional se desvinculó del cuadro crema y, horas después, fue anunciado en tienda celeste.

En conferencia de prensa, 'Canchita' agradeció a Joel Raffo, presidente del club, la oportunidad de volver al equipo del Rímac y afirmó que “los mejores años” de su vida la paso en Cristal. “Agradecer a Joel por darme la posibilidad de volver. Me siento muy feliz y emocionado de regresar a una institución que me dio todo y solo quiero disfrutar, para eso he venido”, indicó en un principio.

“Traté de desvincularme de mi anterior club y ya conozco a los compañeros y me reencontraré con ellos. Sporting Cristal es una familia y los mejores años de mi vida los he pasado aquí. Estoy muy feliz y emocionado. Físicamente me siento muy bien”, complementó.

