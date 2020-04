Tula Rodríguez pide medidas más severas para luchar contra la COVID-19. | Fuente: Instagram

La conductora de televisión, Tula Rodríguez, manifestó su preocupación por el nuevo coronavirus, pues ella es cabeza de familia y cuida a su hija, padre y esposo.

"Paso la cuarentena con mi papá e hija. Mi mamá está en Japón con mi hermano, recién vendrá en un mes, pero no sabemos si abrirán los aeropuertos, todo es tan incierto", comentó para diario El Popular.

“No puedo ni enfermarme, ¿quién verá por mi hija, mi esposo y mi padre? Mi mamá está en Japón y recién volverá cuando todo esto acabe, tengo que estar con los ánimos al tope ni deprimirse porque el virus te puede atacar”, añadió.

En ese sentido, la presentadora señaló que está de acuerdo con las medidas adoptados por el Gobierno y consideró que es necesario que sean más radicales.

"Aunque nos cueste debemos acatar lo que indican las autoridades, a muchos les cuesta, pero es mejor quedarse en casa", sostuvo Tula Rodríguez. "Por personas que no hacen caso pasaremos Semana Santa encerrados y me parece bien", indicó.

Rodríguez lamentó que exista mucha gente que no acata las normas e instó a los peruanos a ir solo una persona a hacer las compras necesarias.

"Es lamentable, no puede salir la mamá, hermana, hijas o tías, no, pues. Eso está mal, que salga una sola persona, quedémonos en casa, por favor. El día que nos corresponda salir solo una mujer, no en mancha, aunque sea una ridiculez si vas a comprar pan, compra para dos días. Un pan medio duro no te hará daño", aseveró.

En ese sentido, contó cómo ha hecho ella para hacer las compras para su hogar, por lo que pidió que se mantenga el orden en todos los supermercados.

"Agarré mi mochila de viaje, me la puse a la espalda y caminé muchas cuadras. Una cola inmensa para hacer las compras, menos mal que había algo de orden, solo queda tener paciencia y buen humor. Pero veo por televisión que hay mucho desorden, gente junta, eso no puede ser", detalló Tula Rodríguez.

EN BOCA DE TODOS

Debido a la cuarentena obligatoria, el programa "En Boca de Todos" tuvo que ser suspendido hasta nuevo aviso. Al respeco, Tula Rodríguez acotó que hasta el momento no tiene confirmado una fecha de retorno.

"Se suponía que el 13 de marzo, si se alarga la cuarentena no sé sabe. Todos estamos a la espera, debemos acatar y quedarnos en casa", recalcó.