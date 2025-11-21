Samahara Lobatón celebra su cumpleaños, pero serenazgo interviene tras quejas de vecinos, según Magaly Medina

Samahara Lobatón celebró su cumpleaños número 24 en uno de los espacios comunes del condominio donde reside, en el distrito limeño de Surco. Sin embargo, la reunión habría continuado más allá del tiempo permitido, según las reglas de convivencia del lugar.

De acuerdo con información presentada por el programa Magaly TV La Firme, la hija de Melissa Klug tenía autorización para desarrollar su celebración hasta las 10 de la noche. Sin embargo, la actividad no solo habría superado ese horario, sino que el ruido generado habría causado molestias entre los residentes del lugar.

Ante la situación, personal del serenazgo de Surco acudió al condominio y consultó a la presidenta de la Junta de Vecinos sobre el límite horario autorizado para el evento.

"La presidenta de la junta vecinal le dijo que Samahara tenía permiso hasta las 10 de la noche. Ya es 10:19 p.m. y me dicen que el tono continúa. Va a venir fiscalización", comentó Magaly Medina.

Melissa Klug y Jesús Barco asistieron al cumpleaños de Samahara Lobatón

Las cámaras del programa registraron a personal de serenazgo haciendo algunas preguntas a los encargados del lugar: "¿Hasta qué hora tiene permiso la señora?, ¿Hasta las 10 tiene permiso?".

De acuerdo con las historias que Samahara Lobatón compartió en su cuenta de Instagram, su celebración contó con un DJ y un dúo musical que se encargó de animar la fiesta con diversas pistas bailables.

A la celebración asistieron Melissa Klug y Jesús Barco, quienes llamaron la atención al aparecer juntos pese al anuncio de su separación.

Los reporteros intentaron obtener declaraciones del futbolista, pero este evitó pronunciarse tanto a su ingreso al condominio como al retirarse. Finalmente, ambos se marcharon en el auto de ella sin brindar declaraciones a la prensa.

