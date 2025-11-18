Últimas Noticias
Maju Mantilla se luce en evento y responde a las disculpas públicas de Gustavo Salcedo: ¿lo perdonó?

Maju Mantilla rompe su silencio y responde a las disculpas públicas de Gustavo Salcedo.
Maju Mantilla rompe su silencio y responde a las disculpas públicas de Gustavo Salcedo. | Fuente: Instagram (gustavosalcedo_rg)/(majumantilla)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Piensa en la reconciliación? Maju Mantilla estuvo en un evento en Surco el fin de semana y se pronunció sobre las declaraciones de su exesposo Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla reapareció recientemente en público y se refirió a las disculpas que le dio su exesposo Gustavo Salcedo luego de los audios filtrados en Magaly TV: La Firme sobre una supuesta infidelidad de la modelo con el productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi.

La modelo Maju Mantilla acudió a la inauguración de una juguetería dentro de un conocido centro comercial en Surco el último sábado. La exMiss Mundo estuvo acompañada de niños y padres siendo imagen para dicho evento y luciendo su encanto y carisma para atraer al público.

Al respecto, Amor y fuego compartió este martes imágenes de la exmodelo quien fue consultada sobre su balance de este año. “Enfocarme en lo positivo”, contestó la exconductora de Arriba Mi Gente agradeciendo a la prensa por su presencia.

Eso no es todo. A la salida del evento, Maju fue abordada por un reportero del mencionado medio de espectáculos. “Por fin, volviendo al trabajo, Maju. Después de mucho tiempo, de tanto escándalo”, señaló el hombre de prensa. “Gracias, muchas gracias por el apoyo”, respondió Mantilla con una sonrisa.

Acto seguido, la también empresaria trujillana fue consultada sobre su exesposo Gustavo Salcedo, de quien se separó meses atrás tras 13 años de matrimonio.

“¿Aceptaste las disculpas de Gustavo Salcedo?”, se oye. “Sí”, contestó Maju sin querer dar mayores declaraciones sobre la polémica con el exproductor de Arriba Mi Gente, Christian Rodríguez.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo confirmaron el fin de su relación tras 13 años de matrimonio.
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo confirmaron el fin de su relación tras 13 años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Gustavo Salcedo pidió disculpas a Maju por audios filtrados en Magaly TV

Gustavo Salcedo aprovechó para pedir disculpas a su todavía esposa Maju Mantilla. Esto, debido a los audios filtrados en Magaly TV donde confiesa un supuesto espionaje a la reina de belleza y al productor de televisión Christian Rodríguez tras sospechas de infidelidad.

"Primero, pido disculpas a Maju. Creo que esta situación se salió de las manos. También pido públicamente disculpas a Christian por mi intención que se salió de control", manifestó el empresario ante las cámaras de Amor y fuego.

Salcedo tomó una actitud más conciliadora negando que se haya “acabado el amor” que siente por la exMiss Mundo.

“Evidentemente el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando, van cambiando y al final cada uno tiene rubros distintos”, declaró.

