Maju Mantilla se luce en evento y responde a las disculpas públicas de Gustavo Salcedo: ¿lo perdonó?

Maju Mantilla reapareció recientemente en público y se refirió a las disculpas que le dio su exesposo Gustavo Salcedo luego de los audios filtrados en Magaly TV: La Firme sobre una supuesta infidelidad de la modelo con el productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi.

La modelo Maju Mantilla acudió a la inauguración de una juguetería dentro de un conocido centro comercial en Surco el último sábado. La exMiss Mundo estuvo acompañada de niños y padres siendo imagen para dicho evento y luciendo su encanto y carisma para atraer al público.

Al respecto, Amor y fuego compartió este martes imágenes de la exmodelo quien fue consultada sobre su balance de este año. “Enfocarme en lo positivo”, contestó la exconductora de Arriba Mi Gente agradeciendo a la prensa por su presencia.

Eso no es todo. A la salida del evento, Maju fue abordada por un reportero del mencionado medio de espectáculos. “Por fin, volviendo al trabajo, Maju. Después de mucho tiempo, de tanto escándalo”, señaló el hombre de prensa. “Gracias, muchas gracias por el apoyo”, respondió Mantilla con una sonrisa.

Acto seguido, la también empresaria trujillana fue consultada sobre su exesposo Gustavo Salcedo, de quien se separó meses atrás tras 13 años de matrimonio.

“¿Aceptaste las disculpas de Gustavo Salcedo?”, se oye. “Sí”, contestó Maju sin querer dar mayores declaraciones sobre la polémica con el exproductor de Arriba Mi Gente, Christian Rodríguez.