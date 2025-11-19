"Es una chica trabajadora": Yahaira Plasencia defiende a Xiomy Kanashiro de las críticas

La cantante evitó las polémicas y destacó que las mujeres en la industria deben apoyarse en lugar de enfrentarse.

Yahaira Plasencia volvió a ocupar espacio en la conversación pública tras pronunciarse sobre la polémica protagonizada por Xiomy Kanashiro, quien habría llegado con un retraso de seis horas a una presentación el último fin de semana. Consultada por el programa América Hoy, la cantante de salsa ofreció un mensaje de empatía.

La conductora le pidió a Yahaira enviar unas palabras a la joven artista, quien también ha sido comparada con ella por lucir un estilo de peinado similar. Plasencia no esquivó el tema y expresó que, aunque comprende que pueden existir complicaciones, la puntualidad forma parte del compromiso que un artista debe tener con su público.

“No creo que alguien llegue tarde por gusto. Los artistas tenemos un deber con la gente que nos sigue y eso implica respeto”, señaló durante la entrevista.

La intérprete también recordó lo complejo que fue para ella enfrentar los cuestionamientos públicos que recibió en su juventud, especialmente cuando se vinculó sentimentalmente con Jefferson Farfán. A partir de esa experiencia, le dedicó a Xiomy unas palabras de respaldo.

“Yo pasé por ataques muy fuertes desde los 22 años, solo por una relación. Que siga adelante, que siga creciendo y poco a poco creo que la gente también se va a dar cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Y nada, que siga adelante, es una chica trabajadora”, expresó.

Finalmente, Plasencia recalcó que entre mujeres debe prevalecer el apoyo y no la rivalidad. Subrayó que no se pronuncia para generar conflictos, sino para fomentar la solidaridad. “Creo que entre mujeres debemos respaldarnos siempre”, afirmó.

Yahaira Plasencia sobre el fin de su relación con Farfán

De acuerdo con Plasencia, Farfán fue una persona muy importante en su vida por lo que no diría cosas malas de él, sin embargo, recordó que su romance terminó en 2020 y no quiere ser relacionada con él porque el exfutbolista está en una nueva relación.

“Hace 5 años que no tenemos absolutamente nada”, declaró la intéprete quien también dijo que Farfán le brindó momentos especiales cuando iniciaron la convivencia: “En Rusia, pude haberme muerto si no hubiera estado él”, confesó sin dar más detalles.

Pese a que después de regresar a Perú aún había amor por parte de ambos, nunca se dio una segunda oportunidad: “se intentó”.