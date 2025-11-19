Últimas Noticias
"Es difícil la situación": Melissa Klug se sincera sobre su posible reconciliación con Jesús Barco

Melissa Klug calificó de "difícil" la situación con Jesús Barco pero no descarta reconciliación. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Lo perdonó? Melissa Klug habló por primera vez luego de reaparecer públicamente junto al futbolista Jesús Barco a pesar de confirmar su separación semanas atrás.

Melissa Klug habló por primera vez sobre una posible reconciliación con Jesús Barco. Esto, tras anunciar su separación debido a las imágenes mostradas por el programa Magaly TV: La Firme donde se veía al futbolista peruano en una azotea con piscina acompañado de Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

Ahora, la popular 'Blanca de Chucuito' se sinceró sobre la relación con el padre de su última hija y no descartó que vuelve a estar con él, aunque tampoco quiso confirmarlo.

"Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil", manifestó la empresaria de 41 años en diálogo con Trome.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Jesús Barco se reconciliaría con Melissa Klug. En enero de 2024, la personalidad de televisión anunció su separación de futbolista por una supuesta infidelidad que no fue confirmada por lo que retomaron su romance semanas después. ¿Volverán a juntarse? Veremos.

Melissa Klug habló por primera vez sobre una posible reconciliación con Jesús Barco. | Fuente: Instagram

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecieron juntos pese a confirmar su separación

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecieron juntos a pesar de confirmar su separación semanas atrás. La expareja de Jefferson Farfán fue captada saliendo de una clínica local donde se habría sometido a una cirugía de costillas.

Amor y fuego grabó a la modelo entrando a su camioneta donde la esperaba Jesús Barco. Al ser abordada por el reportero, Klug no quiso dar de declaraciones.

Por su parte, Jesús Barco, quien estaba en el timón, alzó el dedo en señal de que todo está bien. "¿Cómo va la relación Jesús? ¿Ya todo bien con Melissa? ¿Estás haciendo méritos?", preguntó el hombre de prensa al deportista.

En otro momento, el programa de espectáculos grabó a Barco cargando a su pequeña hija afuera de la casa de Melissa Klug. Minutos después, el exjugador de Sport Boys fue visto con una bolsa de compras.

Días atrás, el propio Jesús Barco decidió romper su silencio al conocerse la ruptura de Melissa Klug. "No daré más implicaciones a nadie más que a ella. Estamos conversando. Hay muchas cosas que solucionar para los dos", declaró.

Melissa Klug confirmó su separación de Jesús Barco y reveló "crisis de pareja"

Melissa Klug terminó su relación con Jesús Barco. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del futbolista en una azotea con piscina junto a los jugadores Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

El programa Magaly TV: La Firme mostró al exjugador de Sport Boys tomando cerveza al lado de los dos deportistas mientras reían acompañados de las féminas demostrando una gran confianza.

De igual manera, Barco apareció hablando por teléfono en la noche el mismo día antes de continuar con la celebración en un Airbnb donde estaban los mencionados jugadores.

Ante esto, el programa se contactó con Melissa Klug quien mostró, en mensajes de WhatsApp, que ya sabía de las reuniones de su pareja. “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, se lee en la imagen de un comentario capturado por Klug. “Mira lo que mandan”, escribió la empresaria.

Al ser consultada por Magaly TV de si decidió romper con Jesús Barco, respondió: “Cómo dije, estamos separados atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Como te dije supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”.

De igual manera, la expareja de Jefferson Farfán consideró como “falta de respeto” que el deportista nacional ande en salidas ajenas a su relación.

"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. Yo los he visto cuando he estado allá. Pero ya pues, el simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé”, sostuvo Klug. Finalmente, Melissa señaló: “Ahora estoy mentalizada en recuperarme. Yo sabré qué decisión tomar”.

melissa klug Jesús Barco

