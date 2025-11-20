"Me agregó a Instagram y comenzó a mandarme mensajes cristianos": Pamela López cuenta cómo conoció a Paco Bazán

Pamela López estuvo como invitada en el set de Magaly TV La Firme, donde fue consultada sobre si conocía al conductor de televisión Paco Bazán, quien en más de una oportunidad criticó públicamente la relación que López mantiene con Paul Michael, a quien calificó de vago.



Más allá de las razones por las que suele mencionarla con frecuencia, Magaly Medina le preguntó a Pamela si había tenido algún tipo de acercamiento con el exfutbolista pues había escuchado que él intentó coquetear con ella. "¿Tú conoces, fuera de los sets de televisión, a Paco Bazán? Porque me he enterado de que te gileó alguna vez y que tú no le hiciste caso", preguntó la conductora.

Paco Bazán tuvo interacciones en redes sociales con Pamela López

Antes de aclarar la duda, la influencer conocida como 'Kitty Pam' aseguró que no mantenía una amistad con el conductor deportivo, aunque sí tuvieron algunas interacciones a través de redes sociales.

Explicó que él la agregó a Instagram y empezó a reaccionar a sus historias, sobre todo a las relacionadas con temas religiosos que ella solía publicar.

"Sí. Lo conocí en alguna oportunidad. (…) Nunca he tenido amistad con él, hasta que me agregó a Instagram y comenzó a mandarme mensajes cristianos porque yo pertenecía a una iglesia y siempre posteaba cada vez que iba a mis cultos. Siempre interactuaba con mis historias", comentó.

Pamela López dijo que coincidió con Paco Bazán en una discoteca

La exesposa de Christian Cueva también recordó que, a finales del año pasado, coincidieron en una discoteca. Según dijo, Paco Bazán se mostró bastante atento con ella, aunque no era alguien que le interesara.

"Yo estaba con un grupo de amigas y Paquito estuvo muy atento conmigo. Me escribió, después se arrepintió y lo borró. Luego se puso cariñoso con otra de mis amigas. No era mi tipo, yo estaba en otras", sostuvo.

Pamela añadió que le llama la atención que, pese a esos encuentros esporádicos, en las últimas semanas Paco haya hecho varios comentarios sobre ella en su programa de ATV. Indicó que no comprende esa situación porque, según afirmó, nunca tuvo problemas con él.

"Paco se ha dedicado a hablar de mí muchas veces. Estas últimas semanas se ha dedicado a darme con palo. Nunca he tenido nada en contra de él. Siempre sus temas han sido él y el padre de mis hijos. (…) Paquito, ya suéltame. Yo no te he hecho nada", añadió.