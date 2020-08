Daniela Darcourt mostró su preocupación por la salud de su abuelo, que dio positivo a la COVID-19. | Fuente: Instagram

La cantante Daniela Darcourt atraviesa un difícil momento, pues su abuelo paterno se ha convertido en una nueva víctima de la pandemia que atraviesa el mundo.

A través de Instagram, la intéprete de "Si tú te atreves" contó que su pariente, que fue contagiado de la COVID-19, está delicado de salud y que necesitaba un balón de oxígeno para ayudarlo.

"Me siento triste por lo que estamos pasando. Hemos intentado internarlo, pero no hay camas. Mi abuelo tiene 97 años y una enfermedad preexistenta porque sufre de fibrosis pulmonar. Por eso, necesitamos el oxígeno con urgencia", expresó.

Asimismo, Daniela Darcourt compartió una imagen de su abuelo en la que anotó: "Estamos esperándote aquí, viejito. Usted sí que es más fuerte que el mismísimo roble".

¿FIN DE SU RELACIÓN?

Los rumores de la separación entre Daniela Darcourt y Andrés Izquierdo siguen dando de qué hablar. Después de que la salsera asegurara en sus redes sociales que jamás retomaría su relación con el bailarín, él decidió salir al frente a hablar sobre su romance con la intérprete de “Adiós amor”.

Para el programa En Exclusiva, la conductora Laura Borlini le preguntó a Izquierdo qué pasaba con la cantante, puesto que la cantante escribió en Instagram: “Lo que se fue al tacho no sirve, yo no voy a volver con él, es mejor estar soltera”.

Por su parte, el bailarín comentó que no había leído las últimas publicaciones de la artista “No he visto esas historias, no sabría qué decirte. Acerca de mi relación con Daniela Darcourt, no te podría decir nada al respecto, estamos bien”. Luego agregó: “Hemos decidido no hablar de la relación, pero fácil fue de broma, de chiste”.