"En un futuro, quiero tener un bebé": Daniela Darcourt decide congelar sus óvulos

La artista contó detalles sobre el proceso que vivió en privado y reafirmó su derecho a elegir cuándo y cómo ser madre.

La cantante peruana Daniela Darcourt compartió recientemente que ha tomado la decisión de congelar sus óvulos, en un proceso que calificó como importante tanto a nivel personal como de salud. La intérprete de salsa explicó que este paso forma parte de su planificación a futuro y no tiene por qué condicionar su carrera ni su imagen.

“Como yo decido, mi decisión es ir y congelar mis óvulos. Porque además de ser súper sano, de tener probabilidades y oportunidades, es porque yo realmente lo quiero así y no tiene por qué definir mi carrera, ni mi físico, ni nada”, declaró.

Darcourt contó que el procedimiento coincidió con su periodo de vacaciones, lo que le permitió hacer una pausa en sus actividades artísticas para enfocarse en este proceso médico. “Lo que estaba haciendo a escondidas era esto. Tener este proceso de las dos, tres semanas donde estoy llenándome de hormonas para estimular estos ovarios para que salga un folículo que, en algún futuro, me puedan dar un bebé”, explicó.

Con total sinceridad, la artista reafirmó su deseo de ser madre en algún momento de su vida, incluso si eso implicara grandes sacrificios. “Yo lo he dicho en varias entrevistas y lo voy a repetir. Si me dicen que entregándolo todo yo salgo embarazada al minuto, te lo doy. Te entrego mi casa, mi carro, mi carrera, todo”, expresó.

La cantante recibió mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes valoraron su transparencia al abordar un tema tan personal y relevante como la maternidad.

Daniela Darcourt y su relación con Waldir Felipa

Días después de confirmar su relación con Waldir Felipa, Daniela Darcourt habló abiertamente sobre su romance y expresó su felicidad. "Llegó Wally a mi vida y ahora estoy súper bien", mencionó en entrevista con América Espectáculos.

Del mismo modo, la intérprete de Probablemente contó cómo conoció a su nueva pareja.

“Nos conocimos hace muchísimos años. Tenemos una historia detrás de escena y creo que la gente sabe, porque me conoce, que nunca he sido de ventilar mi vida personal (...) Soy honesta, se lo cuento a la gente y, digan lo que digan, es mi vida y yo decido qué hacer", relató.

En otro momento, Daniela Darcourt expresó su tranquilidad respecto a las opiniones y comentarios. “Yo no me meto en la vida de nadie para que no se metan en la mía. Estoy en un momento de mi vida bastante bonito y eso es lo principal para mí (...) He aprendido que, si no vives por ti y para ti, la vida se te pasa”, sostuvo.

Daniela Darcourt y su pareja Waldir Felipa contaron que ya viven juntos a los tres meses de relación.Fuente: @danieladarcourtoficial

