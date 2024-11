"Se malinterpretó mi mensaje": Paula Arias niega enfrentamiento con Daniela Darcourt tras polémica con Master Chris

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la denuncia pública que realizó Daniela Darcourt sobre la eliminación del video Señor Mentira de su canal de YouTube, el productor Master Chris, compositor de la canción, deslindó responsabilidad sobre el hecho luego de haber recibido amenazas a través de su redes sociales, según declaró en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Varias artistas peruanas expresaron su respaldo al productor, entre ellas, Paula Arias, líder de Son Tentación, quien comentó : "Muchas gracias maestro @masterchrismusic, siempre muy justo, caballero de gran corazón y un maravilloso ser humano. LOS BUENOS SOMOS MÁS ❤️🙏🏼 !!".

Sin embargo, el mensaje de la artista desató varias críticas, pues algunos lo interpretaron como un desaire hacia Daniela, quien fue parte de Son Tentación antes de hacer una carrera como solista.



Paula Arias aclara su postura

Ante las críticas, Paula Arias desmintió cualquier enfrentamiento con Daniela y aseguró que su mensaje fue malinterpretado. En declaraciones al programa Así Somos de RPP, explicó: "No estoy dando la espalda o dejando de apoyar a Daniela, yo me identifico con ella. Tengo quince años en este medio y me ha tocado pasar por cosas perores. A ella le han bajado un tema, a mí me han bajado todo un disco en YouTube y he tenido que luchar con mi equipo para recuperarlo".

Arias precisó que su mensaje a Master Chris fue un agradecimiento por su colaboración para recuperar el video eliminado de Darcourt. Además, aclaro que se puso en contaco con la salsera desde el inicio del incidente.

"En el Instagram yo pongo: 'Maestro, muchas gracias', porque el tema ya se había recuperado. La gente pensó que por poner eso yo le estoy dando la espalda a Daniela, cuando lo primero que hice fue escribirle a ella... yo le vengo escribiendo semanas atrás porque siempre hemos tenido esa confianza", aseguró.

Paula Arias trabaja con Master Chris en un disco de Son Tentación

Durante la entrevista, Paula Arias resaltó el profesionalismo de Master Chris, con quien trabaja en la producción de un nuevo disco para Son Tentación, programado para lanzarse en 2025: "Tengo que decirlo y no tengo por qué ocultarlo, Master Chris nos ha apoyado este año. No es fácil hacer toda la producción de un disco entero con un productor internacional que ha trabajado con varios artistas a nivel mundial".

También subrayó que su relación laboral con el productor no es gratuita ni fruto de favoritismos, sino el resultado de un contrato profesional. "Yo he contratado a Master Chris. Llevamos meses trabajando con él y el trabajo no se hizo de la noche a la mañana", aseguró.

Paula Arias niega conflictos con Darcourt

Finalmente, Paula Arias reiteró que no hay enemistad alguna con Daniela Darcourt y que simpre hubo un trato cordial y de respeto entre ambas. "Quieren crear un conflicto entre Daniela y yo como si hubiera algo, pero no hay nada. Siempre le voy a tener mucho cariño y respeto a ella", dijo.

Aunque la nominada al Latin Grammy no participará en el concierto por los 13 años de Son Tentación debido a compromisos laborales, Paula confirmó la presencia de otras exintegrantes como Suu Rabanal, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia.

La líder de la orquesta salsera femenina lamentó que las agendas recargadas dificulten las reuniones con Daniela, pero aseguró que mantienen comunicación cuando surge alguna situación importante: "No nos vemos seguido porque ella para viajando, yo también tengo la agenda recargada, pero cuando nos pasa algo siempre un mensajito".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis