Daniela Darcourt canta en nuevo video musical con el cubano Nesty

Daniela Darcourt acaba de protagonizar un nuevo dueto, esta vez al lado del cantante cubano Nesty. La salsera peruana colaboró con el intérprete de la denominada 'salsa fresh' para su tema Cuando te vas, el cual fue lanzado a YouTube, y demás plataformas digitales, este viernes 4 de abril.

En el video, de poco más de tres minutos y medio, Daniela Darcourt aparece con un elegante vestido negro acompañando a un narcotraficante que negocia con Nesty, quien tiene a un guardaespaldas al lado.

Luego de ver cómo su esposo malhechor cuenta el dinero, Darcourt aparece hablando por teléfono con Nesty para tener un encuentro clandestino. "Aunque entre cielo y tierra no hay nada oculto, seamos justos, tú me gustas y yo te gusto", entona la peruana.

Enseguida, Nesty y Daniela Darcourt cantan el coro: "Cuando te vas, acaba conmigo, diciéndome que fue un error todo lo que hicimos. Culpando a la nota y a la copa de vino, pero todo se te olvida cuando vuelves conmigo".

Bailando y haciendo pasos de salsa, los dos cantantes siguen entonando la letra de la canción. "Cuando lo hacemos en la calle escondido nos inventamos todo lo prohibido", expresa Darcourt para luego seguir con el coro junto a Nesty.

En la parte final del video, Daniela Darcourt y Nesty lanzan billetes de un maletín siendo vistos por uno de los hombres del narcotraficante, quien aparece con un rifle para matar al cubano. Finalmente, la salsera se pone al medio de ambos para impedir la balacera mostrando una prueba de embarazo.

Daniela Darcourt no fue incluida en tema de Cielo Torres

Daniela Darcourt no fue incluida en el tema Se puso de moda de Cielo Torres. A pesar de ser una de las referentes de la salsa peruana en los últimos años, la intérprete de Señor mentira no apareció en el videoclip musical junto a Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia.

Al respecto, Yahaira Plasencia señaló que Cielo Torres fue la que llamó a las salseras para que puedan estar en su videoclip, por lo que desconoce si Darcourt fue contactada por ella para participar.

"El proyecto es de Cielito y cuando a mí me hizo la llamada, yo acepté. Yo no sé si las demás se demoraron o no se demoraron. Según todas las chicas, toda aceptamos con amor y cariño, con mucha admiración para Cielito. Ahora, si Cielo ha llamado a otras salseras y no han podido estar, le corresponde a ella responder, no es mi proyecto", precisó Yahaira en diálogo con América Espectáculos.

En ese sentido, Paula Arias también se animó a hablar sobre la ausencia de Daniela Darcourt. La líder de Son Tentación mencionó que no sabe las razones por las que Darcourt no estuvo y que solo Cielo Torres conoce el motivo. "(Las que no estuvieron) No han podido o no han querido, solo Cielo lo sabe", enfatizó.

