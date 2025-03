Xiomy Kanashiro no descarta casarse con Jefferson Farfán: "Estamos yendo paso a paso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán vienen disfrutando de su viaje a Europa luego de oficializar su relación. La pareja se encuentra en Madrid, España, después de estar en Alemania para un partido de despedida del futbolista brasileño Diego Ribas donde 'El 10 de la calle' fue invitado.

"Fue increíble. Yo no había vivido esa experiencia. La verdad que 'Jefri' y yo nos quedamos asombrados. Fue la mejor despedida que he visto. El trato con la gente fue de primera", comentó Kanashiro desde Madrid al podcast ¿Ahora qué?, del canal digital TVMOS+.

Asimismo, la anfitriona de 27 años reveló que se encuentra hospedada con Jefferson Farfán en el hotel de Cristiano Ronaldo, ubicado en Madrid, España.

"Él quería conocer el hotel de Cristiano Ronaldo. Quería vivir la experiencia. Hay un gimnasio que es muy similar donde entrena él. Hay muchas cosas que le gustan a él. Está su pelota. Hay un juego de fulbito para dos. En la parte de arriba está el bar, las camisetas firmadas. Todo bien, pero ese baño no puede ser tan chiquito. No entramos en ese baño", sostuvo.

Días atrás, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro compartieron fotos de su estadía en Madrid en sus historias en Instagram. La modelo apareció dentro de una tienda de ropa. Mientras el exintegrante de la selección peruana se tomó una foto sentado en otro establecimiento. "Estamos bien. Muy felices, paseando", expresó Xiomy.

Xiomy Kanashiro es una modelo, comunicadora y exintegrante de Alma Bella. | Fuente: Instagram (xiomykanashiro)

¿Xiomy Kanashiro tienes planes de boda con Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro no descartó casarse con Jefferson Farfán. Fue Ángel Ramírez, uno de los conductores del podcast ¿Ahora qué?, quien le consultó a la comunicadora si tiene planes de boda con el comentarista deportivo de 40 años.

"No me hables de casamiento que ahora te haré la misma pregunta", señaló Kanashiro en tono jocoso con su compañero del podcast. Si bien no negó un posible matrimonio, la exintegrante de Alma Bella dejó claro que, por el momento, prefiere seguir disfrutando de su relación con 'La Foquita'. "Estamos yendo paso a pasito. Estamos yendo bien y muy felices. Eso es lo importante", precisó.

En otro momento, Jefferson Farfán se animó a hablar con Carlos Vílchez y Carloncho, los otros conductores del podcast ¿Ahora qué?, quienes le preguntaron al exfutbolista si encontró el amor con Xiomy Kanashiro.

"Me recontra tocó el amor. Ya los galácticos de Barranco Bar me perdieron. Ya hasta cambié de número", enfatizó Farfán dando su pronóstico de 2 a 1 en favor de Perú contra Venezuela.

Jefferson Farfán es un reconocido exfutbolista y comentarista deportivo peruano. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán oficializaron su relación

Xiomy Kanashiro confirmó su relación con Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista de Alianza Lima hiciera oficial su romance con la modelo peruana en su último programa del podcast Enfocados. La también anfitriona dijo estar "muy feliz" con Farfán luego de afirmar su reconciliación con el mundialista.

"Nosotros estamos muy felices y contentos. Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento en que no esperábamos porque yo siempre lo había dicho: nosotros éramos amigos", comenzó diciendo la también anfitriona en el podcast ¿Ahora qué?, del canal digital TVMOS+.

Seguidamente, Xiomy Kanashiro señaló que Jefferson Farfán es "una persona increíble" y que tiene a su favor que a ella "le gustan los morenos". "Tengo que decir que me llegó el amor de quien menos lo esperaba porque Jefferson es una persona increíble. Es muy divertido, tiene un gran corazón. Yo me enamoré de ese corazón que pueda tener", expresó.

Por su parte, Jefferson Farfán no solo dejó claro que ha encontrado el amor con Xiomy Kanashiro, sino que también mostró un "anillo simbólico” en su mano.

“Ya me quedo en ese techo. Ya es recontra oficial. Este 2025 es mío. Es este o nunca. Es tan oficial que ya hablé hasta con mis suegros. Me han dicho: ‘pórtate bien’”, agregó el también empresario de 40 años en su podcast Enfocados el cual conduce con Roberto Guizasola.

