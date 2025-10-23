"Se está recuperando cada día más": Magdyel Ugaz celebra recuperación de Gustavo Bueno tras su operación de la columna

La actriz Magdyel Ugaz, reconocida por interpretar a “Teresita” en la exitosa serie Al Fondo Hay Sitio, expresó su alegría por la recuperación del actor Gustavo Bueno, quien recientemente superó una delicada cirugía de columna.

Durante su participación como invitada en el programa Más Espectáculos, Ugaz fue consultada sobre el estado de salud de su compañero de elenco y aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras.

“Mi Gustavito, sí, mi Gustavito se está recuperando cada día más, así que estamos contentos por eso. Y nada, ahí abrazando los nuevos proyectos y lo que se viene”, comentó la actriz con visible emoción.

Un vínculo que trasciende la ficción

Magdyel Ugaz recordó con cariño la relación que mantiene con Gustavo Bueno, quien interpretó a su padre en la ficción. La actriz destacó que su lazo de amistad y respeto se ha mantenido firme a lo largo de los años y que continúa acompañándolo, aunque ahora cada uno esté enfocado en nuevos proyectos.

La intérprete aprovechó además la oportunidad para enviarle un mensaje de apoyo público, reafirmando el cariño que el elenco y los seguidores de Al Fondo Hay Sitio mantienen por el reconocido actor peruano.

Gustavo Bueno fue operado de la columna

Tras estar varios meses internado en el hospital nacional Edgardo Rebagliati Martins, según informó EsSalud por medio de un comunicado, Gustavo Bueno, fue dado de alta el lunes 1 de setiembre.

¿Qué pasó? Según la institución, el actor peruano de 74 años fue internado en junio al presentar “una grave afectación en la columna”. “Gracias al trabajo coordinado de los equipos médicos y asistenciales, hoy retoma su vida con optimismo luego de un proceso en el que la ciencia y el cuidado humano fueron determinantes”, sostuvo EsSalud.

Cabe recordar que los seguidores de Gustavo Bueno expresaron su preocupación por la sorpresiva salida del actor en la serie Al fondo hay sitio. Al mismo tiempo, hubo diversas especulaciones sobre la ausencia de Bueno, quien ahora agradece a los médicos por la ayuda y el apoyo brindado dentro del hospital.