"Nueva meta desbloqueada": Jazmín Pinedo muestra la casa que construyó junto a su pareja en Uruguay

La presentadora peruana Jazmín Pinedo recurrió a sus redes sociales para compartir un video que muestra cómo se construyó la casa que levantó en Uruguay al lado de su pareja, Pedro Araujo. De acuerdo con su publicación, la exintegrante de Esto es Guerra celebró así "una de sus metas desbloqueadas".

La popular 'Chinita' mostró imágenes del proceso de la edificación del inmueble que, a diferencia de las casas tradicionales del Perú, su estructura está construida con drywall en lugar de ladrillo.

"Nueva meta desbloqueada. ¡Hace rato quería enseñarles la casa que hicimos en Uruguay! ¡Imagínate vivir aquí entre el mar y el bosque! Un sueño. Me encantó tanto el resultado que me pregunto: ¿Y si hacemos otra?", escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Jazmín Pinedo planea vender su casa en Uruguay

Semanas atrás, Jazmín Pinedo había contado que la vivienda levantada en tierras uruguayas no fue pensada para habitarla, sino para venderla al mejor postor.

Tras la publicación, seguidores y amigos cercanos no tardaron en felicitarla por el logro.

"Bien merecido, mi chinita, muchas felicidades", "Qué lindo. ¿Es un lugar como Cieneguilla, que está apartado de la capital?", "Por eso te sigo, siempre te enfocas y consigues lo que te propones" y "Felicitaciones, que todo salga bonito", fueron algunos de los mensajes que recibió.



¿Por qué Jazmín Pinedo terminó con Gino Assereto?

Jazmín Pinedo y Gino Assereto anunciaron oficialmente el fin de su relación el 2 de enero de 2020. A través de un comunicado, la expareja confirmó que "desde hace algunos meses" habían decidido poner punto final a su romance de casi siete años.

En aquel mensaje, los ex chicos reality aseguraron que la separación se dio en "los mejores términos" y que fue una decisión "tomada de mutuo acuerdo".

"Entre ambos queda una relación de máximo respeto, cordialidad y cariño; así como una hija maravillosa, por la que siempre vamos a velar, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres y amigos que hemos tenido durante todos estos años", señalaron.

Tiempo después, la exintegrante de Esto es Guerra admitió que sintió "muchísima pena" por el fin de la relación, pues "la familia es algo importantísimo" para ella.

Según contó, las diferencias en sus personalidades influyeron en la decisión de separarse. "Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco, porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y ya estaba pensando en la universidad", comentó en una entrevista con Verónica Linares.

La popular 'Chinita' compartió en video el paso a paso de la construcción de su inmueble. | Fuente: Instagram: Jazmín Pinedo