"No vengo con ganas de pelear": Alejandra Baigorria regresó a 'Esto es guerra' tras salida de Rosángela Espinoza

Alejandra Baigorria volvió a Esto es guerra. La popular ‘Gringa de Gamarra’ regresó al reality de competencia sorprendiendo a todos los integrantes del programa —y a los televidentes— que vieron a Baigorria apareciendo nuevamente tras haber vuelto meses atrás junto con su amiga Vania Bludau.

Fue el último jueves 23 de octubre que la empresaria decidió regresar al programa dejando atónito a su esposo, Said Palao. “Said no tenía la menor idea (…) Ella no le dice nada al esposo, pero ella regresa aquí a competir”, expresó el conductor Renzo Schuller, afirmando que el competidor “no sabía absolutamente nada”.

En las imágenes se pudo ver la cara de sorpresa de Said Palao al ver a su esposa entrando al set de Esto es guerra. Del mismo modo, las cámaras enfocaron a Onelia Molina haciendo un gesto de disconformidad al ver a Alejandra Baigorria apareciendo en el reality.

Luego de su presentación, la propia Alejandra afirmó que no viene “a pelear con nadie” y que solo tiene “ganas de competir”.

“Para las caras largas, yo vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie. Vengo con ganas de competir y de demostrarle al público una competencia divertida, que dé adrenalina, que la gente se quede pegada, que le guste y que lo disfrute”, manifestó la rubia.