"No vengo con ganas de pelear": Alejandra Baigorria regresó a 'Esto es guerra' tras salida de Rosángela Espinoza

Alejandra Baigorria regresó a Esto es guerra tras salida de Rosángela Espinoza.
Alejandra Baigorria regresó a Esto es guerra tras salida de Rosángela Espinoza. | Fuente: Instagram (rosangelaeslo)/(alejandrabaigorria)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de la eliminación de Rosángela Espinoza y Kevin Díaz, Alejandra Baigorria volvió al reality de competencia sorprendiendo a su esposo, Said Palao. "Vengo en paz", expresó.

Alejandra Baigorria volvió a Esto es guerra. La popular ‘Gringa de Gamarra’ regresó al reality de competencia sorprendiendo a todos los integrantes del programa —y a los televidentes— que vieron a Baigorria apareciendo nuevamente tras haber vuelto meses atrás junto con su amiga Vania Bludau.

Fue el último jueves 23 de octubre que la empresaria decidió regresar al programa dejando atónito a su esposo, Said Palao. “Said no tenía la menor idea (…) Ella no le dice nada al esposo, pero ella regresa aquí a competir”, expresó el conductor Renzo Schuller, afirmando que el competidor “no sabía absolutamente nada”.

En las imágenes se pudo ver la cara de sorpresa de Said Palao al ver a su esposa entrando al set de Esto es guerra. Del mismo modo, las cámaras enfocaron a Onelia Molina haciendo un gesto de disconformidad al ver a Alejandra Baigorria apareciendo en el reality.

Luego de su presentación, la propia Alejandra afirmó que no viene “a pelear con nadie” y que solo tiene “ganas de competir”.

“Para las caras largas, yo vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie. Vengo con ganas de competir y de demostrarle al público una competencia divertida, que dé adrenalina, que la gente se quede pegada, que le guste y que lo disfrute”, manifestó la rubia.

Said Palao fue sorprendido por su esposa Alejandra Baigorria en su regreso a Esto es guerra.
Said Palao fue sorprendido por su esposa Alejandra Baigorria en su regreso a Esto es guerra. | Fuente: Instagram (alejandrabaigorria)

Rosángela Espinoza fue eliminada del programa Esto es guerra

La incorporación de Alejandra Baigorria a Esto es guerra se dio luego de la polémica eliminación de Kevin Díaz y Rosángela Espinoza, quien no dudó cuestionar a sus compañeros y a la producción del programa.

"Se dieron las cosas de esta manera, por una chacota y que al día siguiente se les ocurra una eliminación así", señaló en un live en TikTok.

Del mismo modo, la popular 'Chica selfie' negó que haya sido responsable de la eliminación del joven Kevin Díaz de los ‘guerreros’.

"Échenme la culpa por la eliminación de Kevin, soporto todo. Estoy con la conciencia de tranquila. Todo por su bendito rating", señaló en un post en Instagram.

Seguidamente, la modelo criticó a Jota Benz por haber sido participe, según ella, de su eliminación del reality.

"Fue una excusa para eliminarme. Yo soy la culpable, gracias por echarme toda la culpa de la eliminación de Kevin. No merecía que me eliminaran de esa manera", señaló.

Rosángela Espinoza arremetió contra Katia Palma tras su salida de Esto es guerra.
Rosángela Espinoza arremetió contra Katia Palma tras su salida de Esto es guerra. | Fuente: Instagram

Rosángela Espinoza arremetió contra Katia Palma: “Te me caíste”

Por otro lado, Rosángela Espinoza compartió un breve video donde arremetió contra Katia Palma por haber llorado por la eliminación de Kevin Díaz.

“Te me caíste. ¿Por qué? Apareciste llorando (…) Tú tuviste la oportunidad de salvar a Kevin. Si yo tengo un Kevin, Said y Patricio, salvo a quien tiene menos posibilidades de que lo salve la producción”, señaló la chica reality en contra de la conductora.

De igual manera, Rosángela deslizó que Palma habría recibido una pauta para no eliminar a Patricio Parodi. “Me encanta Katia, pero ella tuvo la primera opción de salvar a Kevin antes de salvar al engreído del capitán”, señaló.

“¿Tú crees que van a eliminar a un Patricio? ¿Tú crees que van a eliminar a un Said? Ya pues. Tal vez te lo marcaron. Te dijeron que salves a Patricio. ¡Ay, salvo a Patricio! Después apareces llorando por Kevin. A mí no me vengan con lloriqueos y falsedades porque muchas caras se les cayeron a muchos”, agregó.

