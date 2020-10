Deyvis Orosco le propuso matrimonio a Cassandra Sánchez De Lamadrid: "A escribir nuestra historia juntos" | Fuente: Instagram | Cazemaze

Tras el anuncio de su compromiso con Deyvis Orosco, Cassandra de Lamadrid decidió dedicarle un tierno mensaje de amor a su ahora prometido con quien lleva muchos años de relación. La hija de Jessica Newton mostró su anillo junto a unas rosas rojas y escribió lo siguiente:

“Cuando te conocí me dijiste que me ibas a hacer la mujer más feliz del mundo, porque merecía serlo. Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad, nunca pensé que me faltarían las palabras para explicar cómo me siento”, comentó la joven.

Además, agregó que Deyvis Orosco es un “príncipe azul del siglo 21” ya que, como dijo en anteriores ocasiones, es un caballero en todos los sentidos: “Definitivamente los cuentos de hadas si existen y tengo la suerte de poder compartir el resto de mi vida con un hombre al que considero un príncipe azul del siglo 21”, confesó.

Por otro lado, sostuvo que el cantante de cumbia es una persona trabajadora que no dejó de lado su relación por el compromiso que tiene con la orquesta, así que valoró mucho que le dedique tiempo a ambas cosas:

“Tuviste el tiempo de planear nuestra pedida y tu primer concierto virtual en la misma semana, demostrándome que nosotros siempre iremos primero. Te vi brillar, te vi llorar y le pido a Dios que nos llene de salud para seguir viviendo hasta viejitos todo lo que se viene juntos”, escribió Sánchez de Lamadrid.

Finalmente, le agradeció a Deyvis Orosco por todo el tiempo compartido debido a que ahora han dado un paso importante en su romance: “Gracias, por tanto, por todo. Por un futuro en el que construyamos nuestro propio imperio. Te amo”, concluyó.

¿UN BEBÉ ESTÁ EN CAMINO?

Para Jessica Newton, un nieto sería una de las mayores bendiciones y estaría contenta con un pequeño fruto del romance entre Deyvis y Cassandra. Sin embargo, por el momento, los novios no han confirmado tener planes de un bebé, así lo ha dejado claro la exreina de belleza.

“Una emoción a la vez. Si he llorado de felicidad con la pedida, imagínate con el nieto. Muchos pensaron que Cassandrita estaba embarazada, pero estos chicos se casan por amor y no por compromiso”, aseguró. “Las historias de amor superan incluso a los cuentos de hadas cuando los sentimientos son los correctos”, agregó.

